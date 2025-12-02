"대반격 시작될 것"…'계엄 1년'엔 전략적 침묵

<앵커>



추경호 의원의 구속 여부와 관련해 국민의힘은 "대반격이 시작될 것"이라며 구속영장이 기각될 거라고, 반대로 민주당은 발부될 거라고 각각 내다보고 있습니다. 계엄 1년을 맞는 내일(3일), 국민의힘은 결국 대국민 사과 메시지를 내지 않는 걸로 가닥을 잡았습니다.



박찬범 기자가 보도합니다.



<기자>



국민의힘 의원들이 오늘 오후, '12월 3일, 표결 방해 없었다'란 문구가 적힌 플래카드를 들고 서울중앙지법 앞에 모였습니다.



[이재명식 정치보복, 독재정치 끝장내자!]



추경호 국민의힘 의원이 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 구속 전 피의자 심문을 받는 가운데 국민의힘은 내란 특검의 영장 청구를 '내란몰이'이자 '정치공작'으로 규정했습니다.



국민의힘 의원 전원 명의로 탄원서도 법원에 냈습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 영장은 반드시 기각될 것입니다. 무도한 이재명 정권의 독재를 끝내는 국민 대반격의 시작이 될 것입니다.]



반면, 민주당은 영장이 발부될 이유가 충분하다고 봤습니다.



[김현정/민주당 원내대변인 : 사안이 너무나 중대하고, 증거 인멸이나 입을 맞출 가능성도 있지 않느냐는 것이고, (특검이) 진술과 물증을 확보했다고도 하고 있기 때문에 영장은 아마도 발부될 가능성이 높다.]



내일 '계엄 사과'를 할지를 놓고, 당내 논란이 격화해 온 국민의힘.



장동혁 대표는 추 의원 구속 여부에 대해서는 당의 공식 반응을 내겠지만, '12·3 계엄 1년'인 내일, 대국민 사과 메시지를 발표하진 않을 생각인 걸로 전해졌습니다.



한 지도부 인사는 "사과 메시지를 내면 민주당이 내란 몰이의 땔감으로 쓸 텐데, 불쏘시개를 줄 필요가 있느냐"며 사과하지 않겠다는 이유를 전했습니다.



내일은 장 대표의 취임 100일이기도 한데, '100일 기자회견'도 열지 않습니다.



당내 소장파 등을 중심으로 '계엄 사과' 요구가 빗발쳤지만, 국민의힘 지도부의 선택은 결국, '계엄 침묵'인 셈입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 이재성)