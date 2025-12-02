'계엄 1년' 구속 갈림길…내일 새벽 결과 나올 듯

<앵커>



내일(3일)이면 12·3 계엄이 선포된 지 딱 1년이 됩니다. 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해했다는 혐의를 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 구속영장 실질심사가 지금 법원에서 진행되고 있습니다. 현장 취재 기자를 연결해 보겠습니다.



장훈경 기자, 아직도 심문은 진행되고 있습니까?



<기자>



네, 12·3 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 구속 전 피의자 심문은 오후 3시부터 5시간 넘게 진행되고 있습니다.



앞서 오늘 오후 법원에 출석한 추 의원은 동료 의원들의 연호 속에 결백을 주장하며 법정으로 향했습니다.



[추경호/국민의힘 의원 : 오늘 정치적 편향성 없이 법원의 공정한 판단을 기대합니다. 이상입니다.]



추 의원은 지난해 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령과 통화한 뒤 비상 의원총회 장소를 세 차례나 바꾸면서 해제 표결을 방해한 혐의를 받고 있습니다.



특검팀은 오늘 심문에 대비해 618쪽 분량의 의견서와 300장이 넘는 발표자료를 준비했습니다.



특검팀은 "국민의 기본권이 침해되고 국회가 군에 짓밟히는 상황에서 여당 원내대표로서 해야 할 역할을 하지 않았다"며 구속 필요성을 강조했습니다.



반면 추 전 원내대표 측은 경찰이 국회 출입을 막아 총회 장소를 옮긴 것이라며 관련 혐의를 모두 부인했습니다.



<앵커>



결과에 따라 정치적 파장이 클 수밖에 없겠군요?



<기자>



네, 구속 여부는 계엄 1년이 되는 내일 새벽쯤 결정될 걸로 보이는데 결과가 어떻게 나오든 파장이 적지 않을 전망입니다.



구속영장이 발부된다면 당 지도부가 내란에 동조했다는 여론이 힘을 받으면서 국민의힘의 정치적 입지는 더욱 좁아들 걸로 보입니다.



하지만, 기각이 되면 국민의 힘은 내란프레임에서 다소 벗어나면서 한숨을 돌릴 기회를 가질 수 있게 되고, 민주당은 예고한 대로 사법부에 대한 압박 수위를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김윤성)