사과문 내리더니 광고 '슥'…"장난하나" 사흘 만에 내렸다

쿠팡은 지난 주말 홈페이지와 앱 화면에 짤막한 사과문을 올렸습니다. 그런데 불과 사흘 만에 슬그머니 내리고, 이 자리에 광고를 내걸었습니다. 사흘이란 시간 동안 피해자들의 불안감은 오히려 더 커졌는데요. 해외 직구 때 쓰는 개인통관부호까지 유출됐을 거란 우려에, 재발급 대란이 벌어지기도 했습니다.



쿠팡 앱 첫 화면입니다.



어제(1일)까지 게시됐던 사과문은 보이지 않습니다.



사과문 배너가 있던 홈페이지는 광고가 차지했습니다.



고객안내 문자에서는 개인정보 유출을 노출이라고 표현하더니, 사과문조차 사흘 만에 내린 겁니다.



[황정아/더불어민주당 의원 : 모바일로도 PC로도 아무 데도 눈을 씻고 찾아봐도 지금 안 보여요. 사과문 어디로 갔습니까?]



[박대준/쿠팡 대표이사 : 다시 지금 이메일을 통해서 개별적으로 다시 사과문과 함께 내용을 다시 보내도록….]



박대준 쿠팡 대표는 사과문을 다시 올려야 하지 않겠느냐는 질문에, "다각적인 방법으로 소비자들의 불안을 덜어 드리겠다"는 답만 내놨습니다.



쿠팡이 사태를 축소해 보려는 데만 급급한 사이, 온라인에선 해외 직구 때 쓰는 개인통관 고유부호를 재발급받으려는 신청자들이 폭증했습니다.



쿠팡에 입력한 통관부호가 유출돼 밀수 등에 악용될 수 있다는 우려가 확산하면서 지난 이틀 사이 42만 2천여 건의 통관부호가 재발급됐습니다.



올 들어 10월까지 재발급된 건수의 4배에 달합니다.



신청자가 몰리면서 관세종합정보시스템은 한때 먹통이 되기까지 했습니다.



[통관부호 재발급 신청자 : 오류가 난 팝업으로 뜨고 바로 앱이 닫혀 버리는 상태예요. 직구를 한 경험이 있다 보니까 되게 염려스럽게 됐습니다.]



관세 시스템 접속이 지연되며 수입신고 등 통관 업무도 영향을 받았습니다.



[관세사 : 수입 통관을 완료하고 출고를 하고 해야 하는데 그 절차가 지연되고 아예 안 되다 보니까, 창고에 적체돼 있는 경우가 계속 생기고 있어요.]



쿠팡 측은 현재까지 진행된 조사 결과 개인통관부호는 유출되지 않은 것으로 확인된다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 조수인)