오늘(2일) 파이널 '우리들의 발라드', 대망의 '초대 우승자'는 누구?

SBS '우리들의 발라드' TOP6가 대망의 파이널 무대에 오른다.2일 밤 9시 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드' 대미를 장식할 파이널 생방송이 펼쳐진다. 이에 파이널 진출자인 TOP6 이지훈, 홍승민, 송지우, 천범석, 이예지, 최은빈이 보여줄 마지막 무대에 시청자들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.발라드 장르의 새로운 시대를 열 초대 우승자 탄생을 목전에 둔 가운데, 올가을 안방을 감성으로 물들인 TOP6 멤버들의 베스트 무대를 짚어 봤다.이지훈이 세미파이널에서 선보인 이문세의 '그녀의 웃음소리 뿐'은 향수를 자아내는 보이스에 한 편의 모노드라마 같은 무대가 완성돼 깊은 여운을 선사했다. 카자흐스탄인 어머니를 위해 준비한 곡이 그의 호소력 짙은 음색으로 새롭게 태어났고, 세미파이널 최종 1위로 파이널 생방송 진출권을 따냈다. 뿐만 아니라 무대 영상은 합산 유튜브 조회수 90만 회를 훌쩍 넘어서는 등 시청자들의 뜨거운 반응을 얻었다.김광석을 존경해 그의 모교에 진학한 '김광석 찐팬'이라는 첫 소개부터 세미파이널 최종 1위에 이르기까지, 이지훈만의 섬세한 감성은 매 무대마다 보는 이들의 깊은 공감을 이끌어내며 큰 사랑을 받고 있다.트렌디한 감성에 깔끔한 고음으로 '고막 힐링'을 선사하는 홍승민은 지난 2라운드에서 성시경의 '영원히'를 선곡했다. "오디션 프로그램에서 성시경 곡은 성공률이 높지 않다"는 심사위원들의 우려를 딛고, 도입부부터 절로 감탄을 자아내는 감미로운 보이스로 원곡이 떠오르지 않는 최고의 무대를 선사해 여심을 제대로 저격했다.홍승민은 매 라운드마다 탄탄한 기본기와 풍부한 발성을 바탕으로 다양한 명곡을 자신만의 색깔로 완벽하게 흡수하는 모습을 보여줬다. 클래식 집안에서 남몰래 키워온 발라드 가수의 꿈을 펼치기까지 오랜 시간 다져온 가창력을 아낌없이 발휘해 차세대 '고막 남친' 라인업에 이름을 올렸다.송지우가 첫 라운드에서 자신 있게 출사표를 던진 이은하의 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼' 무대는 첫 소절부터 청아하면서도 신비로운 음색으로 현장뿐만 아니라 안방의 시청자들까지 단번에 매료시켰다. 1절이 끝나기도 전에 100표를 넘기며 일찌감치 합격을 거머쥐었고, 총 150표 중 143표를 받아 만장일치에 가까운 점수를 받았다.무대 공포증을 딛고 세미파이널 최종 3위까지 올라선 송지우는 서서히 한 발자국씩 성장하는 모습으로 많은 이들의 기대를 얻고 있다. 음색만으로 따뜻한 위로를 전하는 그가 꿈에 그리던 생방송 무대에서는 어떤 색다른 음악과 감성을 들려줄지 궁금증이 커진다.천범석은 2라운드 경연곡으로 임영웅의 '다시 만날 수 있을까'를 불러 묵직하면서도 결이 고운 보이스를 제대로 증명했다. 특유의 부드러운 감정선을 유지하면서도 곡 후반부 몰아치는 파워풀한 고음으로 극적인 몰입감을 선사하며 현장 분위기를 완벽하게 압도했다.특히 담담한 듯 진한 감성을 담아낸 표현력은 "소름 돋은 무대", "원숙하고 깊은 느낌"이라는 심사위원들의 호평을 이끌어냈다. 안정적인 호흡과 흔들림 없는 성량으로 매 라운드 꾸준한 성장세를 보인 천범석은 파이널 무대에서 한층 깊어진 감정 폭발력을 보여줄 것으로 기대를 모은다.이예지는 1라운드에서 선보인 임재범의 '너를 위해' 무대로 강렬한 존재감을 각인시켰다. 여성 보컬리스트에게 쉽지 않은 고난도 곡임에도 특유의 허스키한 음색과 거친 듯하면서도 따뜻한 감정선을 제대로 살려내며 묵직한 울림을 선사했다.섬세한 감정의 떨림과 폭발적인 가창력을 자유자재로 넘나드는 이예지의 무대는 제주도에서 홀로 자신을 키워낸 아버지를 향한 애틋한 마음을 고스란히 전하며 시청자들의 큰 응원을 받았다. 대망의 파이널에서는 어떤 곡으로 또 한 번 감성의 정점을 찍을지 기대가 높아지고 있다.2라운드에서 최은빈이 보여준 이승환의 '어떻게 사랑이 그래요' 무대는 섬세한 감성 보컬의 진가를 보여줬다. 절제된 호흡으로 시작해 점점 감정을 쌓아 올린 최은빈만의 해석은 원곡과는 또 다른 서사로 완성됐고, 절정에서 폭발한 호소력 짙은 고음은 관객들의 찬사를 이끌어냈다.맑고 깨끗한 음색의 소유자 최은빈은 가사 한 줄 한 줄에 감정을 실어내며 듣는 이들의 마음을 울리는 표현력을 보여줬고, 매 무대마다 안정된 기교와 음악적 해석 능력까지 드러내 앞으로의 활약을 더욱 기대하게 했다. 마지막 생방송 무대에서 최은빈 특유의 감성과 드라마틱한 전개가 어떻게 펼쳐질지 귀추가 주목된다.TOP6에 오른 이지훈, 홍승민, 송지우, 천범석, 이예지, 최은빈은 이제 마지막 생방송만을 남겨두고 있다. 6인 6색의 다채로운 매력으로 화요일 저녁을 책임진 이들이 최종회에서 보여줄 무대에 그 오랜 여정을 함께한 시청자들의 큰 기대가 쏠리고 있다.생방송 경연을 하루 앞둔 지난 1일 예매가 진행된 '우리들의 발라드 전국투어 콘서트'는 티켓 오픈과 동시에 성남, 대구, 서울까지 3개 도시 전회 전석이 매진돼 폭발적인 인기를 재차 증명했다. TOP6 멤버들을 포함한 세미파이널 진출자 12인은 팬들의 열띤 성원에 힘입어 더욱 환상적인 무대를 꾸미며 2026년 새해의 시작을 짙은 감성으로 물들일 예정이다.'우리들의 발라드' 파이널 생방송 무대는 2일 밤 9시부터 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)