제주항공 참사 공청회 잠정 연기…유가족, 항철위 중립성에 강한 우려

▲ 12·29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회가 지난 1일 서울 용산구 대통령실 앞에서 연 '공청회 및 중간발표 중단 촉구' 기자회견에서 유가족들이 삭발을 하고 있다.

12·29 제주항공 여객기 참사를 조사 중인 항공철도사고조사위원회(항철위)가 오는 4∼5일 열려던 중간 조사결과 발표 성격의 공청회를 잠정 연기했습니다.항철위는 2일 "이날 항공분과위원회 심의·의결을 거쳐 12·29 여객기 참사 공청회를 연기하기로 공식 확정했다"고 밝혔습니다.이는 유가족 측과 국회 12·29 여객기 참사 특별위원회에서 공식적으로 연기 요청이 있었고, 공청회 현장에서 발생할 수 있는 충돌 등 안전 우려도 함께 고려한 데 따른 것이라고 항철위는 설명했습니다.항철위는 "향후 절차와 일정은 항공분과위 심의를 거쳐 결정해 나갈 계획"이라며 "관련 사항은 정해지는 대로 신속하고 정확하게 안내하겠다"고 밝혔습니다.항철위 관계자는 "공청회를 통해 그간 유가족이 요청한 사고 조사 관련 정보를 공개할 계획이었으나, 유가족 반발이 거세 위원장과 위원들이 뜻을 모아 개최 여부를 재고했다"고 설명했습니다.항철위는 이달 4∼5일 서울 종로구 서울글로벌센터에서 공청회를 열어 조류 충돌과 방위각 시설·둔덕, 기체·엔진, 운항 등 4개 분야로 나눠 그간 조사 내용을 설명하고 전문가 및 관계기관의 의견을 들을 계획이었습니다.공청회는 최종 결론을 발표하는 절차가 아니라 중간보고 단계에서 조사 진행 상황을 공유하고 기술적 사항을 점검받기 위한 과정이라는 것이 항철위 설명이었습니다.다만, 사고 유가족은 항철위의 독립성·중립성에 의문을 표하며 대통령실 앞 밤샘 농성을 여는 등 공청회 개최를 저지하겠다는 강경한 태도를 보였습니다.이들은 항철위가 국토교통부에서 독립해 투명하고 공정하게 조사할 수 있는 환경이 조성될 때까지 조사 관련 활동 일체를 중단하고, 공청회는 3개월가량 연기해야 한다는 입장입니다.항철위는 "조사 결과나 주요 분석 내용 등 조사 판단과 직접 관련되는 사항을 사전에 특정 대상에게만 전달할 경우 조사의 공정성과 독립성에 대한 오해가 발생할 수 있다"며 "이런 내용은 모든 분께 같은 기준에 따라 안내하는 것을 원칙으로 하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)