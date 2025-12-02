"쓰레기 직매립 금지 합의"…종량제 봉투 가격 오를까?

▲ 김민석 국무총리가 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 생활폐기물 직매립 금지 관련 업무협약 체결식에서 3개 지자체장과 기념 촬영을 하고 있다.

내년부터 수도권 주민들의 쓰레기 종량제 봉투 가격이 오를 가능성이 커졌습니다.정부와 수도권 지자체가 쓰레기 처리 방식을 바꾸면서 처리 비용 인상에 합의했기 때문입니다.오늘(2일) 정부와 서울, 경기, 인천 등 수도권 3개 지자체는 당장 내년부터 생활폐기물을 땅에 바로 묻는 '직매립'을 금지하기로 공식 합의했습니다.이에 따라 앞으로는 쓰레기를 반드시 소각하거나 재활용 과정을 거친 뒤, 남은 재나 잔재물만 묻을 수 있게 됩니다.쓰레기를 태워서 묻으면 매립되는 양이 기존의 15% 수준으로 줄어드는데, 이렇게 되면 수도권매립지의 수입도 급감해 운영이 어려워집니다.이를 보전하기 위해 정부와 지자체는 현재 1톤당 11만 원 수준인 쓰레기 반입 수수료를 내년에 추가로 올리기로 했습니다.지자체가 매립지에 내야 할 돈이 늘어나면 재정 부담이 커질 수밖에 없고, 이는 결국 소비자가 구매하는 종량제 봉투 가격 인상으로 이어질 것이란 관측이 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)