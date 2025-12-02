인니·스리랑카·태국 홍수 사망자 1200명 넘어…구조 작업 이어지며 급증

▲ 홍수 일어난 인도네시아 서수마트라주 아감

최근 심한 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인도네시아 수마트라섬에서 발생한 사망자 수가 600명대로 급증했습니다.비슷한 시기 홍수가 발생한 스리랑카와 태국 사망자까지 합치면 1천200명을 넘어섰습니다.2일(현지시간) AP·AFP·로이터 통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 최근 폭우가 내린 인도네시아 수마트라섬 북부 지역 3개 주에서 발생한 홍수와 산사태로 이날까지 659명이 숨지고 475명이 실종됐다고 밝혔습니다.지난달 30일까지 442명이던 사망자 수는 구조 작업이 이어지면서 이틀 만에 200명 넘게 늘었습니다.북수마트라주, 서수마트라주, 아체주 등 3개 주에서 이번 홍수로 2천600명이 다치고 57만 명가량이 집을 잃은 것으로 전해졌습니다.도로가 파손되고 통신망까지 끊긴 일부 지역에는 구조대가 아직도 접근하지 못하고 있습니다.스페인 EFE 통신은 인도네시아 피해 지역의 전체 손실액이 40억 달러(약 5조 8천억 원)로 추산된다고 보도했습니다.인도네시아 당국에는 국가 재난 사태를 선포해야 한다는 요구가 잇따르고 있습니다.국가 재난 사태는 2004년 23만 명이 사망한 인도양 쓰나미 참사와 2020년 시작된 코로나19 팬데믹 등 최근 30년 동안 단 3차례만 내려졌습니다.프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 전날 북수마트라주를 찾아 "기후 변화에 효과적으로 대처해야 한다"며 이번 홍수로 무너지거나 쓸려간 주택을 다시 짓기 위해 지원하겠다고 약속했습니다.1만 7천 개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 보통 10월부터 이듬해 4월까지 우기가 이어지고, 이 기간에 홍수와 산사태가 자주 일어납니다.남아시아 국가인 인도양 섬나라 스리랑카에서도 최근 홍수와 산사태가 발생해 410명이 숨지고 336명이 실종됐습니다.스리랑카 재난관리센터는 110만 명 이상이 피해를 봤고, 집을 잃거나 고립된 20만 명가량이 임시 대피소에 머물고 있다고 밝혔습니다.스리랑카 당국은 빗물이 차츰 빠진 뒤 쓰레기와 고인 물로 인해 뎅기열을 포함한 감염병 위험이 커지고 있다고 경고했습니다.남부 지방에 쏟아진 폭우로 홍수가 발생해 181명이 숨진 태국에서는 복구 작업이 속도를 내고 있습니다.태국 일부 남부 지역에는 300년 만에 기록적 폭우가 쏟아졌고, 12개 지역에서 400만 명가량이 피해를 봤습니다.시리퐁 앙카사쿤끼앗 태국 정부 대변인은 우선 2만 6천 명에게 740만 달러(약 108억 원)를 보상금으로 지급할 예정이라고 밝혔습니다.그러면서 내무부가 이재민들에게 음식을 제공하기 위해 공공급식소도 설치할 것이라고 덧붙였습니다.최근 동남아에서는 잦은 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인명피해가 잇따르고 있습니다.믈라카 해협에서 발생한 이례적 열대성 폭풍의 영향으로 최근 인도네시아, 태국, 말레이시아 등지에 폭우가 쏟아졌습니다.기후변화의 영향으로 태풍이나 열대성 폭풍이 더 잦아졌고 강도마저 세지면서 피해가 늘고 있다는 분석이 나오고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)