타이완 외교부장 "중일 갈등 안정에 1년 걸릴 수도"…장기화 우려

▲ 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석

일본 총리의 '타이완 유사시' 개입 시사 발언으로 촉발된 중일 분쟁이 이어지는 가운데, 타이완 외교 수장이 "상황이 안정되려면 1년이 걸릴 수 있다"고 예상했습니다.린자룽 타이완 외교부장(장관)은 2일(현지시간) 블룸버그TV 인터뷰에서 이같이 말하면서 타이완 관련 갈등이 악화하는 것은 누구에게도 도움이 되지 않는다고 강조했습니다.그는 또 "중국의 입장에서도 갈등 고조는 국익에 부합하지 않는다"면서 양측이 이견을 해소할 방안을 찾을 수 있기를 바란다고 말했습니다.린 부장은 구체적인 국가명을 거론하지 않으면서도 '뜻을 같이하는' 국가 대표들과 이번 갈등에 대해 논의했다면서, 분쟁 발생 전후로 여러 국가와 소통했다고 밝혔습니다.이어 미중 정상 통화 이후 도널드 트럼프 미 대통령이 타이완을 언급하지 않은 것 등과 관련해서는 "(제1도련선을 비롯한) 인도·태평양 지역 안보에 대한 트럼프 행정부의 헌신은 의심의 여지가 없다"고 말했습니다.그는 일본에 대한 타이완의 지지 입장을 재확인하면서 "우리는 (일본 관광, 일본 제품 구매 독려 등) 부드러운 접근법을 통해 지지를 보여주고 있다"고 밝혔다. 그러면서 상황 진정을 돕기 위해 노력하고 있다고 설명했습니다.앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 지난달 7일 중의원(하원)에서 '타이완 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다며 타이완이 공격받을 경우 일본이 자위권 차원에서 무력 개입할 수 있다고 시사했습니다.이후 중국이 경제적 타격 조치를 연이어 내놓고 군사 대비 태세를 강조하는 등 갈등이 격화하고 있으며, 중국은 다카이치 총리의 발언 철회를 계속 요구하고 있습니다.홍콩매체 성도일보도 현 상황을 고려할 때 중일 관계가 계속 나빠질 가능성이 있다고 우려했습니다.도널드 트럼프 미 대통령이 지난달 25일 통화에서 다카이치 총리에게 '타이완 문제로 중국을 자극하지 말라'고 조언했다는 월스트리트저널(WSJ) 보도 등을 고려하면, 중국이 미일 동맹의 압박에 직면할 가능성이 작다고 평가할 수 있습니다.또 중국이 국력 면에서 일본을 앞선 만큼 이번 기회에 일본의 버릇을 고쳐놓아야 한다고 생각할 수 있다는 게 성도일보 해석입니다.반면 일본 입장에서도 총리가 국가를 대표해 한 발언을 외국의 일방적 압력 때문에 철회한 역사적 전례를 찾기 어려운 상황입니다.중일 갈등 이후 다카이치 내각의 지지율이 75%에 이르는 점도 발언 철회 가능성을 작게 보는 배경으로 꼽힌다고 성도일보는 덧붙였습니다.중국 외교부 린젠 대변인은 이날 정례 브리핑에서 린 부장의 발언에 대한 논평 요청에 "타이완은 중국의 일부분이며 외교부장 같은 건 없다"고 일축하면서 중일 갈등은 완전히 다카이치 총리의 잘못된 발언에 따른 것이라고 밝혔습니다.이어 "일본이 잘못된 발언을 철회하고 실제 행동으로 반성해야 한다"면서 "외부세력이 감히 타이완해협 문제에 개입할 경우 우리는 반드시 정면 공격할 것이다. 타이완 민진당이 외세에 기대 독립을 꾀하면 반드시 죽음의 길이 될 것"이라고 경고했습니다.