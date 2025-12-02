유재환, 강제추행 혐의 벌금 500만 원…"침대 없다" 억울함 호소했지만 1심 유죄

이미지 확대하기

작곡가 유재환(36)이 강제추행 혐의로 벌금형을 선고받았다.2일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사12단독 서영우 판사는 지난달 26일 강제추행 혐의로 기소된 유 씨에게 벌금 500만 원과 함께 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수를 명령했다. 재판부는 "피고인은 처음 만난 피해자를 추행했다"며 유죄를 인정하면서도 "유사 범죄 전력이 없는 점 등을 참작했다"고 양형 이유를 밝혔다.유재환은 2023년 6월 SNS를 통해 "작곡비 없이 곡을 만들어준다"는 취지로 연락을 주고받은 피해자를 자신의 작업실로 데려간 뒤 강제로 추행한 혐의를 받는다.이와 관련해 지난해 5월 SBS '궁금한 이야기 Y'에 출연한 피해자 A씨는 "부스만 보여주더니 옆에 있던 침대에 누우라고 했다. 몸을 만지기도 했고, 하지 말라고 하자 '거실에 어머니가 계시니 큰 소리 내지 말라'고 말했다"고 주장했다.당시 유재환은 해당 방송에 대해서 "작업실에 침대는 없다. 사람 하나 죽이려 작정한 보도"라며 강하게 부인했다.한편 유재환은 작곡을 빌미로 돈을 가로챈 사기사건에 휘말려 경찰 조사를 받고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)