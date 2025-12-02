[자막뉴스] 이번엔 '이 주식' 직격…'AI주 저승사자' 마이클 버리 한 마디에 개미들 '덜덜'

영화 '빅 쇼트'의 실제 인물로 유명한 미국의 공매도 투자자 마이클 버리가 이번에는 미국의 대표 기술주인 테슬라를 겨냥해 "주식이 오랫동안 고평가되어 있다"고 주장하고 나섰습니다.



로이터와 블룸버그 등 외신에 따르면 버리는 지난달 30일 자 자신의 뉴스레터 '카산드라 언체인드'에서 테슬라가 '터무니없이 고평가 되어 있다'고 주장했습니다.



버리는 테슬라가 자사주 매입 없이 주식 보상을 시행하면서 매년 주주들의 주식 가치를 3.6%씩 희석하고 있다고 했습니다.



버리는 특히 일론 머스크 테슬라 최고경영자의 역대 최대 보상안 때문에 이 문제가 지속될 거라고 예측했습니다.



앞서 테슬라는 지난달 초 주주총회에서 머스크 최고경영자가 특정 경영 목표를 달성할 경우 우리 돈으로 약 1천470조 원에 달하는 주식을 지급받는 보상안을 통과시켰습니다.



블룸버그에 따르면 버리는 현재 테슬라의 주가 하락에 베팅한 상태입니다.



테슬라는 버리의 이 같은 주장에 대한 미국 언론의 논평 요청에 별다른 답변을 내놓지 않았습니다.



다만, 버리의 이 같은 행위에 대한 시장 반응은 미미해 테슬라 주가는 별다른 가격 변동 없이 오늘 새벽 430.14달러로 마감했습니다.



테슬라는 한국인이 가장 많이 산 외국 주식이기도 합니다.



한국예탁결제원에 따르면 지난달 말 기준 국내 투자자들은 약 39조 3천775억 원에 달하는 테슬라 주식을 보유하고 있습니다.



최근 마이클 버리가 AI 산업의 거품이 심각하다는 주장과 함께 주요 AI 종목인 엔비디아와 팔란티어의 주가 하락에 베팅한 사실이 알려지면서 미국 증시의 급격한 하락에 영향을 미쳤단 분석이 나오기도 했습니다.



( 취재 : 이현영 / 영상편집 : 이다인 / 제작 : 디지털뉴스부 )