추경호 의원 구속 심사…"정치 편향 없는 공정한 판단 기대"

<앵커>



12·3 계엄의 밤, 의원들의 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 구속영장 실질심사가 진행 중입니다. 기각이냐, 구속이냐 여부에 따라 향후 파장이 클 텐데요. 결과는 공교롭게도 계엄 딱 1년이 되는 내일(3일) 새벽에 나올 것으로 보입니다.



장훈경 기자가 전해드립니다.



<기자>



추경호 의원의 구속 전 피의자 심문이 오늘 오후 3시부터 서울중앙지방법원에서 진행되고 있습니다.



추 의원은 국민의힘 의원총회와 구속 심사를 비판하는 국민의힘 규탄대회에 참석하지 않고 바로 법원에 왔습니다.



[추경호/국민의힘 의원 : 오늘 정치적 편향성 없이 법원의 공정한 판단을 기대합니다. 이상입니다.]



추 의원은 원내대표였던 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령과 통화한 뒤 1시간 반 동안 비상 의원총회 장소를 세 차례나 바꾸면서 계엄 해제 표결을 방해했단 혐의를 받고 있습니다.



특검 팀은 오늘 심사에 618쪽 분량의 의견서와 300장이 넘는 발표자료를 준비했다고 밝혔는데, "추 전 원내대표가 당시 상황을 제대로 알리지 않아 표결에 참여하지 못했다"는 일부 국민의힘 의원 진술과 추 의원이 "계엄이 잘 됐으면 좋았을 것이라는 취지의 발언을 했다"는 국회 직원의 진술도 포함된 걸로 알려졌습니다.



하지만 추 의원은 경찰이 국회 출입을 막아 당사로 장소를 옮겼고 한동훈 당시 대표가 본회의장 집결 지시를 공지한 후에 이에 반하는 공지를 한 적이 없다며 의혹들을 모두 부인하고 있습니다.



계엄이 잘 됐으면 좋았을 것이란 말도 한 적이 없다고 반박했습니다.



구속여부는 이르면 오늘 밤이나 계엄 1년이 되는 내일 새벽에 결정될 걸로 보입니다.



국민의힘은 의원 전원 명의로 영장 기각을 호소하는 탄원서를 법원에 제출했는데, 구속영장이 발부되면 내란 가담 책임을 물어 국민의힘 정당해산 목소리가 높아질 수 있습니다.



만약 기각이 되면 조희대 대법원장 책임론을 제기하며 내란전담재판부 설치에 대한 압박 수위가 거세질 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김윤성)