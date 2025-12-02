타이완, 미국과 연내 6차 무역협상 예정…"상호관세 15% 목표"

▲ 타이완 북부 지룽 항구

타이완이 연내 6차 대미 관세 협상에 나설 예정이라고 중국시보와 자유시보 등 현지 언론이 보도했습니다.소식통에 따르면 양전니 경제무역협상판공실 총담판대표는 지난 1일 입법원(국회) 경제위원회에 출석해 미국과 타이완의 관세 협상에 대해 상호관세 인하 및 무역확장법 232조와 관련된 최혜국대우(MFN)를 받을 수 있도록 노력하고 있다고 설명했습니다.이어 양측이 일차적 합의에 도달하면 연내에 6차 협상을 통해 미국과 관세 협상을 마치도록 노력할 예정이라고 전했습니다.그러면서 "타이완 미국으로부터 임시 부과받은 20%의 상호관세를 한국과 일본 수준인 15%로 낮추는 것이 협상 목표"라고 강조했습니다.양 대표는 타이완과 미국의 무역 격차 대부분이 반도체, 정보통신제품, 전자부품에서 발생하므로 관세 협상이 반드시 무역확장법 232조와 함께 논의돼야 한다고 지적했습니다.아울러 최근 일부 언론이 전한 미국 근로자 훈련은 협상 조건에 포함되지 않았다고 강조했습니다.일부 언론이 타이완의 대미 투자 금액을 4천억 달러(약 587조 8천억 원)로 추측하는 것과 관련해선, 아직 협의 중인 사안이어서 공개하기 어렵다고 말했습니다.앞서 트럼프 미국 대통령이 무역 합의가 완료되지 않은 대만에 20%의 관세를 부과하기로 하자, 라이칭더 대만 총통은 이는 '임시 세율'로 최종 합의 때 더 낮아질 것으로 기대한다고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)