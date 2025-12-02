내일 서울 아침 -8도·체감은 -12도…'-35도 찬공기' 온다

이미지 확대하기

▲ 2일 오후 9시 이후 기준 기상특보 발효 현황

우리나라 대기 상층으로 북쪽에서 매우 찬 공기가 쏟아져 들어오는 상황이 이어지면서 수요일인 3일 매우 춥겠습니다.기상청에 따르면 오늘(2일) 밤부터 3일 오전까지 우리나라 북쪽 대기 상층으로 -35도의 차가운 공기를 품은 절리저기압이 지나고 중국 북부 지방에서 세력을 확장하는 대륙고기압 가장자리를 타고 찬 북서풍이 거세게 불어 들면서 강추위가 닥치겠습니다.3일 아침 최저 기온은 -11∼-1도, 낮 최고 기온은 -5∼7도일 것으로 예상됩니다.대부분 지역이 낮에도 영하권에서 벗어나지 못할 전망입니다.서울은 3일 아침 최저 기온이 -8도까지 떨어지겠으며 낮 최고 기온이 -3도에 그치겠습니다.바람이 강하게 불면서 오전 체감온도는 -12도, 오후 체감온도는 -8도 수준에 불과하겠습니다.다른 주요 도시 예상 최저 기온과 최고 기온은 인천 -8도와 -2도, 대전 -7도와 0도, 광주 -2도와 3도, 대구 -4도와 3도, 울산 -2도와 5도, 부산 -1도와 7도입니다.주요 도시 외에는 강원 대관령 아침 기온이 -14도, 강원 화천은 -12도, 경기 양주·파주·동두천·남양주·용인과 강원 철원·인제·양구·춘천·홍천·횡성·정선·평창은 -11도까지 내려가겠습니다.찬 공기가 상대적으로 따뜻한 서해 위를 지나면서 눈구름대를 만들어, 2일 밤 충남북부내륙·서해안과 전북서해안·남부내륙, 제주부터 눈 또는 비가 오기 시작하겠습니다.해기차(바닷물과 대기의 온도 차)가 클수록 눈구름대가 잘 발달하는데 이번에 해기차가 25도 이상으로 크겠습니다.3일엔 충남 북부 내륙·서해안과 전북, 전남 중부 내륙·서해안, 제주에 눈과 비가 이어지는 가운데 새벽 경기 남부 서해안, 새벽과 오후 사이 북부 내륙과 서해안을 제외한 충남권, 오후 충북 중·남부 곳곳에 눈발이 좀 날리겠습니다.이후 4일 새벽까지 충남 서해안, 전북 서부, 전남 서해안, 제주에 강수가 이어지겠습니다.충남과 호남 서해안에는 3일 새벽에서 오전까지 눈이 제법 강하게 쏟아질 수 있습니다.북서풍과 바다와 육지의 비열 차이 때문에 부는 육풍이 이 지역들에서 충돌하면서 눈구름대가 강하게 발달할 수 있기 때문입니다.3일부터 4일 새벽까지 예상 적설은 제주 산지·울릉도·독도 3∼10㎝, 충남 서해안·전북 서해안·전남 북부 서해안 3∼8㎝, 서해 5도·전북 남부 내륙·전남 서해안 1∼5㎝, 전북·광주·전남 중부 내륙 1㎝ 안팎입니다.강수량은 제주·울릉도·독도 5∼10㎜, 충남 서해안·전북 서해안·전북 남부 내륙·광주·전남 서해안·전남 중부 내륙 5㎜ 안팎, 서해 5도 5㎜ 미만, 세종·충남 북부 내륙·전북 1㎜ 안팎을 기록할 것으로 예상됩니다.4일 오전이 되면 우리나라도 불어 드는 바람이 서풍으로 바뀌면서 추위가 누그러들고, 눈과 비가 내리는 지역도 바뀌겠습니다.다만 4일 아침은 3일 아침보다 춥겠는데, 3일에서 4일로 넘어가는 밤 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 기온이 떨어질 것이기 때문입니다.4일 아침 최저 기온은 -14∼0도, 낮 최고 기온은 1∼10도일 것으로 예상됩니다.4일 오후부터 밤까지 수도권과 강원 내륙·산지, 충청, 전북 북부, 경북 북동 내륙·산지에 비나 눈이 오겠습니다.서울은 올겨울 첫눈이 되겠습니다.적설은 경기 동부·강원 내륙·강원 산지에 1∼5㎝, 서울 등 나머지 지역에 1㎝ 안팎으로 이뤄질 전망입니다.저기압이 우리나라 북쪽을 지나면서 눈이 내리는 터라 강하게 쏟아질 때가 있겠으며, 저기압 세력과 경로에 따라 눈이 오는 지역이 달라질 가능성이 있습니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)