고해상도 위성 아리랑 7호 발사 성공…"차량 식별 가능"

<앵커>



오늘(2일) 새벽 우리 기술로 만든 인공위성 아리랑 7호가 성공적으로 발사됐습니다. 지상의 차량 종류까지 식별 가능한 고해상도 카메라를 탑재한 위성입니다.



서동균 기자입니다.



<기자>



오늘 새벽 2시 21분, 프랑스의 민간 업체 아리안스페이스의 베가-C 발사체가 우리나라의 다목적실용위성 아리랑 7호를 싣고 우주로 향합니다.



발사 44분 후, 아리랑 7호가 발사체로부터 정상적으로 분리됐고,



[한국이 새로운 위성을 가졌습니다. 위성이 발사체로부터 멀어지는 모습을 보실 수 있습니다.]



1시간 9분 뒤인 새벽 3시 30분쯤에는 남극트롤기지 지상국과 초기 교신에 성공했습니다.



항공우주연구원은 교신을 통해 아리랑 7호의 태양전지판 전개 등 상태를 확인했고, 목표 궤도에 성공적으로 안착한 것을 확인했다고 밝혔습니다.



우리 기술로 만든 아리랑 7호는 재난재해, 환경 및 국가 안보 등을 목적으로 한반도 정밀 관측을 수행할 예정입니다.



특히 0.3m 수준의 고해상도 광학카메라로 고도 500~600km 상공에서도 차량 종류까지 식별 가능할 것으로 보입니다.



해상도가 0.5m였던 광학 위성 아리랑 3A호보다 판독 능력이 3배 좋아진 겁니다.



또 적외선 센서를 통해 도시 열섬 현상, 재난재해 등의 영상을 제공할 예정입니다.



[김진희/우주항공청 인공위성부문장 : 기술 경쟁력 확보를 위해서, 7호의 후속에 관련된 초고해상도 광학 핵심 기술 개발 사업도 내년부터 착수될 예정으로 있습니다.]



아리랑 7호는 초기 운영 과정을 거친 뒤, 내년 상반기부터 본격적인 관측 영상을 제공할 예정입니다.



(영상편집 : 유미라)