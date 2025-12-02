여야, '728조 내년도 예산안' 합의…오늘 본회의에 상정

<앵커>



여야가 내년도 예산안을 처리하기로 전격 합의했습니다. 오늘(2일) 본회의에서 예산안이 통과되면, 5년 만에 법정 시한을 준수해 예산안을 처리한 사례로 기록됩니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



민주당과 국민의힘 원내 지도부는 오늘 아침 국회에서 만나 정부가 제출한 728조 원 규모의 예산 틀을 유지해 내년도 예산안을 처리하기로 합의했습니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 더불어민주당과 국민의힘은 2026년도 예산안 처리와 관련하여 다음과 같이 합의한다.]



[송언석/국민의힘 원내대표 : 오후 4시에 본회를 개의하여 2026년도 예산안과 세입예산안 부수 법률안 등을 처리한다.]



정부안 가운데 조직 개편에 따른 부서 간 이체 등 관련 예산 약 4조 3천억 원을 줄이고, 줄인 돈은 꼭 필요한 사업에 증액해 전체 지출이 정부안인 약 728조 원을 넘지 않도록 했습니다.



쟁점이었던 지역사랑상품권 발행 지원과 국민성장펀드 등 이재명 정부 핵심 국정과제 예산은 감액하지 않기로 했습니다.



대신 AI 지원과 정책펀드, 예비비 등에서 일부를 줄여 재정을 조정하기로 했습니다.



최근 정부 전산망을 마비시킨 국가정보자원관리원 화재를 고려해, 국정자원 재해복구시스템 구축 예산은 확대하기로 했습니다.



다만 예산부수법안 가운데 법인세 1%포인트, 교육세 0.5%포인트 인상안 등은 여야가 별도 합의를 이루지 못해 정부 원안대로 본회의에 상정될 것으로 관측됩니다.



여야는 오늘 본회의에서 예산안을 최종 표결 처리한다는 계획인데, 통과 시각은 자정 무렵이 될 것으로 보입니다.



여야가 법정 처리 시한 막판에 합의안을 도출하면서, 국회가 예산안 법정 처리 시한을 5년 만에 지키게 되는 사례가 될 것으로 보입니다.



