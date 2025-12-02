철도노조, 작년 이어 올해도 총파업 예고 "11일부터 무기한"

▲ 전국철도노동조합(철도노조) 조합원들이 2일 서울역 광장에서 총파업 예고 기자회견을 열고 있다.

전국철도노동조합(철도노조)이 임금 교섭 핵심 요구안이 관철되지 않을 경우 11일부터 총파업에 들어간다고 밝혔습니다.철도노조는 오늘(2일) 오전 서울역 동쪽 광장에서 기자회견을 열고 "정부에 대한 마지막 경고"라며 총파업 계획을 공개했습니다.철도노조는 임금 교섭에서 ▲ 성과급 정상화 ▲ 고속철도 통합 ▲ 실효성 있는 안전대책 마련 등을 주장하고 있습니다.특히 기본급의 80%만을 성과급 지급 기준으로 삼고 있는 현 상황을 정상화하는 게 최우선이라는 입장입니다.철도노조 강철 위원장은 "우리의 마지막 요구마저 묵살된다면, 남은 선택지는 단 하나뿐"이라며 "11일 오전 9시부터 전국의 열차를 멈추는 무기한 총파업에 돌입할 것"이라고 말했습니다.강 위원장은 "전국 철도노동자들의 모든 결의와 역량을 모아 강고하고 흔들림 없는 파업 대오를 구축해 반드시 승리할 것"이라고 강조했습니다.공공운수노조 엄길용 위원장은 "이재명 대통령이 임명한 구윤철 기획재정부 장관의 묵묵부답 속에 철도공사는 올해도 수백억 원의 임금을 체불했다"며 "승리할 때까지 공공운수노조의 모든 자원과 역량, 조직력을 총집중할 것"이라고 주장했습니다.이들은 회견에서 '임금협상 투쟁 승리', '안전대책 마련' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 "성과급 정상화 약속을 이행하라", "국민과의 약속이다. 고속철도 통합하라"는 등의 구호를 외치기도 했습니다.철도노조는 지난해 12월 5일에도 임금인상 등을 요구하며 1년 3개월 만의 총파업을 단행했습니다.파업은 7일간 이어지며 철도 이용객의 크고 작은 불편을 낳았습니다.서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사의 제1노조도 이달 12일 파업을 예고한 상태입니다.철도 노조와 지하철 노조가 비슷한 시기 파업에 들어갈 경우 교통 대란이 우려됩니다.(사진=연합뉴스)