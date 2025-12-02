국산 담배 175만 갑 도로 밀수한 일당 적발…61억 탈세 시도

▲ 반송 수출 위장 잠배 밀수 사건 개요도

정식 수출된 국산 담배 175만 갑을 국내로 밀수입한 일당이 세관 당국에 적발됐습니다.관세청 서울본부세관은 총책 A 씨 등 3명을 관세법 위반 혐의로 검찰에 구속 고발하고, 나머지 공범들은 불구속 고발했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.A 씨 등은 외국으로 수출된 국산 담배를 다시 국내로 몰래 들여오면서 이를 제3국으로 반송하는 것처럼 허위 신고한 혐의를 받습니다.반송은 외국에서 도착한 물품을 국내로 수입통관하지 않고 다시 외국으로 반출하는 절차를 뜻합니다.조사 결과 이들은 야간과 주말을 이용해 부산항으로 담배를 들여온 뒤, 반송 신고 과정에서 이를 인근 비밀창고로 옮겼습니다.담배 상자와 같은 크기의 다른 상자에는 생수나 신문지 등을 넣어 무게를 맞춘 뒤, 담배가 정상적으로 반송되는 것처럼 속였습니다.이들은 수입 담배에 부과되는 각종 세금과 부담금을 피하고 그 차액으로 이익을 얻고자 밀수를 시도한 것으로 나타났습니다.서울세관에 따르면 이번 사건의 궐련 담배를 정상적으로 수입하는 경우 납부해야 할 세금 및 부담금은 약 61억 원에 달합니다.A 씨 등은 다른 세관에서 담배 밀수입 혐의로 현재 불구속 재판을 받고 있음에도 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.이들이 서울 소재 수십억 원대 고가 아파트에 거주하며 호화 생활을 해온 정황도 확인됐습니다.서울본부세관은 서울중앙지검과 협력해 A 씨 등 재산에 추징 보전을 마쳤습니다.(사진=관세청 서울본부세관 제공, 연합뉴스)