"인천 노후 택지지구 5곳, 미래도시로 싹 바뀐다"…인천시, '글로벌 미래도시' 청사진 발표

▲ 인천 노후계획도시 개발사업지구 위치도

인천시가 1980년대에서 90년대 사이 조성된 시내 대규모 택지지구 5곳에 대한 정비 비전과 전략을 공개했습니다.시는 오늘(2일) 삼산월드컨벤션에서 '노후계획도시정비 기본계획안' 주민설명회를 열고 2035년을 목표로 정비 계획을 발표했습니다.지구별 정비 방향을 보면 연수·선학지구는 로봇 기반의 미래형 글로벌 도시로, 구월지구는 예술과 문화로 활성화되는 문화예술도시로, 계산지구는 사람과 산업·생태가 연결되는 '스마트 연결도시'입니다.갈산·부평·부개지구는 굴포천과 역세권을 연계한 '수변 자연경관 도시', 만수1·2·3지구는 탄소중립 기반의 '세대통합 도시' 조성을 목표로 정했습니다.시는 목표 달성을 위해 장소 혁신과 미래형 정주환경, 신산업 4.0, 2045 탄소중립의 4대 전략을 추진할 계획입니다.시가 공개한 기본계획안에는 역세권 복합거점과 생활 사회간접자본(SOC) 개선,인공지능 로봇 기반 정주환경, 도심항공교통(UAM) 기반 미래교통체계 도입, 헬스케어산업 생태계 조성 등 미래도시 전환을 위한 핵심 과제들이 담겼습니다.시는 오늘 통합설명회를 시작으로 권역별 주민설명회를 열어 시민 의견을 수렴하고, 오는 15일부터 선도지구 공모를 실시할 예정입니다.이어 시의회 의견 청취와 지방위원회 심의, 국토교통부 승인 절차를 거쳐 내년 상반기 노후계획도시정비 기본계획을 확정·고시할 방침입니다.유정복 인천시장은 "인천이 글로벌 미래도시로 도약하려면 단순한 주거정비를 넘어 4차 산업혁명 시대의 새로운 도시 구조로의 전환이 필요하다"고 강조했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)