'이 대통령 사칭 가짜 담화문' 유포자 자수…30대 회사원

▲ 이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에 입장하고 있다.

이재명 대통령을 사칭한 가짜 대국민 담화문을 온라인에 게시한 작성자가 경찰에 자수했습니다.서울경찰청은 30대 남성 A 씨를 위계공무집행방해 등 혐의로 검거해 작성 경위 등을 조사 중이라고 오늘(2일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 낮 12시 30분 경찰에 자수했습니다.A 씨는 회사원으로 파악됐습니다.A 씨는 대통령을 사칭한 '해외주식 양도소득세율 인상, 보유세 신설'이라는 내용의 글을 온라인 등에 게시한 혐의를 받습니다.서울청은 "정부 기관 등을 사칭해 허위 정보를 생산하거나 유포하는 행위는 심각한 사회적 혼란과 불신을 초래하는 중대한 범죄행위인 만큼 자체 운영 중인 허위 조작정보 대응 TF팀을 중심으로 허위 조작정보를 생산·유포하는 자뿐만 아니라 그 배후까지 추적해 무관용 원칙으로 엄정하게 조치할 예정"이라고 밝혔습니다.아울러 온·오프라인상 허위 조작정보 유포 등 불법 행위 발견 시 경찰 등 관계기관에 적극적으로 신고해 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)