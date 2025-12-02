온리원오브 출신 Mill, 본명 이용수 배우로…"매니지먼트 런과 새출발"

그룹 '온리원오브' 출신 이용수가 매니지먼트 런과 전속 계약을 체결했다.



2일 오전, 매니지먼트 런은 "그룹 '온리원오브'의 멤버 Mill로 전 세계 팬들을 매료시킨 그가 본명 '이용수'로 배우 활동의 포문을 연다. 잠재된 끼와 열정으로 똘똘 뭉친 이용수가 매니지먼트 런과 만나 보여줄 시너지는 물론 다시 한번 대중들을 매료시킬 그의 새로운 도전에도 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 전했다.



지난 2019년 그룹 '온리원오브'로 데뷔한 이용수는 당시 활동 명 Mill로 국내외 팬들의 큰 사랑을 받았다. 데뷔 직후부터 신선한 안무와 비주얼로 인지도를 쌓아 올린 그는 곧바로 글로벌 활동에 돌입했다. 아시아 지역은 물론 미주, 유럽, 호주 등 총 33개의 도시의 무대 위를 누빈 그는 최근 북미 콘서트까지 성료 하며 글로벌 인지도를 탄탄히 쌓았다.



성공적인 월드 투어로 국내외 팬들의 사랑을 한몸에 받은 그는 바쁜 그룹 활동 중에도 웹드라마의 주역으로 활약하며 배우로서 한 걸음 내디뎠다. 이후 활동명이 아닌 본명 '이용수'로 배우로서 새로운 도전을 앞둔 그는 현재 중국 현지 로케이션 촬영을 위한 준비에 한창이다.



사진제공= 매니지먼트 런







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)