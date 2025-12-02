제니, 美 RIAA에서 통산 4곡 인증…"K팝 솔로 아티스트 중 최다"

글로벌 아티스트 제니(JENNIE)가 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'로 계속해서 새 역사를 써내려가고 있다.



지난 1일(현지시간) 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, 이하 RIAA)는 공식 홈페이지를 통해 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비) 수록곡이자 선공개곡 'ExtraL (feat. Doechii)'(엑스트라엘)이 골드 인증을 획득했다고 밝혔다.



이로써 제니는 RIAA에서 통산 4곡을 인증받으며 K-팝 솔로 아티스트 중 최다 RIAA 인증 기록을 다시 썼다. 제니는 앞서 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과의 협업곡 'One Of The Girls'로 플래티넘 인증을 받았고, 'Mantra'(만트라)와 'Like JENNIE'(라이크 제니)가 골드 인증을 획득했다.



특히, 제니는 첫 정규 앨범 'Ruby'에 수록된 3곡을 RIAA 인증받으며 K-팝 역사에 새로운 이정표를 세웠다.



RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 유닛 이상), 멀티 플래티넘(200만 유닛 이상), 다이아몬드(1000만 유닛 이상)로 인증을 부여한다.



사진 출처 : OA엔터테인먼트(ODDATELIER)







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)