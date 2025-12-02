구윤철 "먹거리 물가 관리 총력…시장 교란 행위 엄단"

▲ 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 "정부는 물가 관리가 민생 안정의 시작이자 끝이라는 각오로 각별한 긴장감을 갖고 먹거리 물가 관리에 총력을 다하겠다"고 말했습니다.구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 11월 소비자물가지수가 1년 전보다 2.4% 상승한 것을 거론하며 이같이 언급했습니다.그는 지난달 물가 상승률에 대해 "작년 11월의 낮았던 물가에 따른 기저효과와 함께 가공식품 가격이 상반기 집중 인상으로 높은 수준을 유지하고 있으며 잦은 강우 등 기상 악화와 환율 상승 등의 영향으로 농축수산물과 석유류 가격 상승 폭이 확대된 데 기인하고 있다"고 풀이했습니다.구 부총리는 "주요 품목 가격 안정을 위해 할당 관세 등 가용한 수단을 총동원하고 시장 질서를 교란하는 불공정 행위에는 엄정하게 대응하겠다"고 예고했습니다.이날 회의에서는 식품·사료 원료 할당 관세 연장, 식품의 용량을 줄여 사실상 가격을 올리는 이른바 '슈링크플레이션'을 억제하는 조리 전 중량 표시 의무화가 물가 대책으로 보고됐습니다.아울러 가로림만(충남), 신안·무안(전남), 순천·보성 여자만(전남), 호미반도(경북) 등 4개소를 연내에 국가해양생태공원으로 지정하는 계획이 해양 생태계 보전 및 지역경제 활성화 방안으로 다뤄졌습니다.(사진=연합뉴스)