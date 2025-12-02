계엄 1년 앞두고 시끌…장동혁 " 과거 끊을 순 없어"

<앵커>



계엄 1년을 앞두고 국민의힘이 시끄럽습니다. 계엄에 대해 사과하자는 문제로 당 안에서 의견이 크게 엇갈리고 있는 것인데, 장동혁 대표는 "과거에서 벗어나자고 외치는 것 자체가 과거에 머무는 것"이라며 사과 요구를 일축했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



대여 규탄 집회를 계속해 온 국민의힘이 어제(1일)는 인천에 갔습니다.



장동혁 대표는 추경호 전 원내대표에 대한 법원의 구속영장 실질심사를 하루 앞두고, 감옥 갈 사람은 추 전 원내대표가 아닌 이재명 대통령이라고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 내일 영장 기각이 대반격의 신호탄이 될 것입니다. 감옥 갈 사람은 추경호가 아닙니다, 이재명입니다.]



12·3 계엄 1년에 맞춰 대국민 사과를 하고, 윤석열 전 대통령과 절연을 선언하라는 당내 일각의 요구에는 이렇게 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 과거에서 벗어나자고 외치는 것 자체가 여러분 그것이 과거에 머무는 것입니다. 우리가 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다.]



'사과' 반대파는 권영세, 김용태 전 비상대책위원장, 권성동 전 원내대표 등 과거 당 지도부가 이미 여러 차례 사과했는데, 뭘 또 사과하느냐는 것입니다.



권성동 전 원내대표는 지난 1월 한 차례 사과했지만, '계엄'이라는 단어를 쓰지 않았고 '느닷없는 사건'이라고 했습니다.



[권성동/전 국민의힘 원내대표 (지난 1월) : 진짜 느닷없는 사건으로 국민께 큰 혼란과 충격을 드려 정말로 죄송하게 생각하고, 집권 여당의 일원으로 다시 사과의 말씀을 드립니다.]



계엄 1년이 되는 날, 대국민 사과가 꼭 필요하다는 이들은 지도부 결단을 촉구하고 있습니다.



[김용태/국민의힘 의원(BBS 라디오 '금태섭의 아침저널') : 지금 지도부가 당연히 사과해야 한다고 생각하고 있고요. 지난 윤 정부 때의 총체적 과오에 대한 설명이 한번 필요하지 않나 생각이 듭니다.]



안철수 의원은 "시민의 삶은 지난해 12월 3일을 계기로 완전히 무너졌다"며 "죄송하고 사과드린다"고 SNS에 썼습니다.



