스트레이키즈, K팝 역사 또 썼다…美빌보드 200 8연속 1위 진입

스트레이 키즈(Stray Kids)가 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)으로 '빌보드 200' 8연속 1위 진입에 성공했다.



빌보드가 11월 30일(이하 현지시간) 발표한 예고 기사에 따르면 스트레이 키즈는 11월 21일 발매한 앨범 SKZ IT TAPE 'DO IT'으로 발매 첫 주 미국에서 약 29만 5000장의 판매량을 달성하며 12월 6일 자 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다.



그룹 통산 여덟 번째 '빌보드 200' 1위 진입으로써 스트레이 키즈는 해당 차트 1위로 데뷔한 이래 8개의 작품을 연속으로 1위 자리에 직행시킨 전 세계 최초의 아티스트이자 2000년대 들어 가장 많은 1위를 차지한 그룹이 됐다. 1956년 3월부터 무려 70년의 전통을 자랑하는 '빌보드 200'에서 2025년 한 해에만 두 번의 신기록을 수립한 스트레이 키즈가 K팝을 넘어 글로벌 팝시장의 역사를 새로 쓰는 히스토리 메이커로서 입지를 굳혔다.



특히 이번 기록은 2025년 앨범 판매량을 기준으로 테일러 스위프트(Taylor Swift), 모건 웰렌(Morgan Wallen), 위켄드(The Weeknd), 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 8월 발매한 자신들의 정규 4집 'KARMA'(카르마), 플레이보이 카티(Playboi Carti)의 뒤를 잇는 7위에 해당한다. 또한 현지 압도적 인기를 자랑하며 '빌보드 200' 7주 연속 1위를 이어오고 있던 월드스타 테일러 스위프트의 독주 이후 성적으로 주목을 받고 있다.



스트레이 키즈는 미국 빌보드와 함께 세계 3대 음악 차트로 손꼽히는 영국 오피셜 차트에서도 남다른 존재감을 드러냈다. 오피셜 트렌딩 차트에서 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음'이 각 5위와 9위, 수록곡 'Holiday'(홀리데이)는 18위를 차지한 데 이어 최신 오피셜 싱글 차트 톱 100에서 'Do It'이 35위로 첫 등장하며 통산 일곱 번째 랭크인했다. 호주 ARIA TOP 50 싱글 차트에서는 올해 K팝 아티스트 최고 순위인 10위에 이름을 올렸다.



앞서 'Do It'으로 글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 데일리 톱 송 차트 글로벌과 미국에서 자체 최고 순위인 11위와 13위로 진입한 스트레이 키즈는 주간 차트에서도 호성적을 거뒀다. 글로벌 차트에서는 전작 'CEREMONY'(세리머니)의 60위를 뛰어넘는 42위에 올랐고 미국 차트에서는 82위를 마크했다.



지난 29일 개최된 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)에서 무대를 최초 공개한 '신선놀음' 역시 월드와이드 인기몰이 중이다. 27일 오후 공식 유튜브 채널에 공개된 뮤직비디오는 28일부터 30일까지 사흘간 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 정상에 등극했고 특히 미국, 브라질, 프랑스 등지에서 트렌딩 1위를 기록했다.



올해 두 번의 '빌보드 200' 차트 신기록을 비롯해 대상 수상까지 커리어 정점을 달리고 있는 스트레이 키즈의 아직 끝나지 않은 연말에 전 세계 팬들의 이목이 집중되고 있다.



사진제공: JYP엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)