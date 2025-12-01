일본은행, 이번 달에 금리 올리나…총재 "적절히 판단할 것"

▲ 우에다 가즈오 일본은행 총재

금융시장에서 일본 중앙은행인 일본은행이 이번 달에 기준금리를 인상할 것이라는 관측이 확산하는 가운데 우에다 가즈오 일본은행 총재가 1일 "인상 여부에 대해 적절히 판단하고자 한다"고 밝혔습니다.니혼게이자이신문(닛케이)과 교도통신에 따르면 우에다 총재는 이날 아이치현 나고야시에서 열린 강연에서 이같이 언급하고 기업의 임금 인상 움직임이 순조롭지만 정보를 계속해서 수집하겠다는 의향을 나타냈습니다.일본은행은 오는 18∼19일 금융정책결정회의를 개최하며, 기준금리를 인상할 경우 기존 0.5%에서 0.75%가 될 것으로 전망된다고 닛케이가 전했습니다.우에다 총재는 금리를 올려도 물가 변동을 반영한 실질금리는 여전히 낮은 상태에 머문다면서 "정책금리를 올린다고 해도 완화적 금융환경의 조정이며 경기에 브레이크를 거는 것은 아니다"라고 설명했습니다.그는 "너무 늦지도, 너무 빠르지도 않게 완화 정도를 적절하게 조율할 것"이라며 적절한 금리 인상이 경제 성장으로 이어질 것이라고 강조했습니다.우에다 총재는 엔화 약세 동향과 관련해서는 "물가 상승, 하락 양쪽의 요인이 된다"면서도 엔화 약세가 오랫동안 이어지면 수입 물가가 올라 소비자물가가 상승할 수 있다고 지적했습니다.도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책에 대해서는 "영향이 그다지 현저하지는 않다"며 "일본에서도 기업 수익에 미치는 영향이 한정적이라는 견해가 늘어나는 등 불투명감이 차츰 옅어지고 있다"고 말했습니다.지지통신은 "일본은행 간부가 조기 정책 변경을 시사하는 메시지를 발신하면서 일본은행이 12월에 금리 인상에 나설 것이라는 관측이 강해지고 있다"며 "다카이치 사나에 총리는 적극 재정을 지향하고 있어서 연내 금리 인상을 용인할지가 초점"이라고 분석했습니다.이어 "정부 압력에 굴하는 형태로 일본은행이 금리 인상을 주저한다면 시장에서 엔화 약세가 가속할 우려가 있다"고 덧붙였습니다.일본은행은 지난 1월 하순 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 '0.25% 정도'에서 '0.5% 정도'로 인상했고, 이후 6회 연속 금리를 동결했습니다.엔/달러 환율은 이날 정오께 직전 거래일 대비 0.49% 하락한 155.5엔대였습니다.장기금리 지표인 10년물 국채 수익률은 한때 1.850%까지 올라 17년 만에 최고 수준을 기록했습니다.(사진=게티이미지코리아)