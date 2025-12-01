트럼프 지지율 하락세…일부 여론조사선 취임 후 최저치

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이미지 확대하기

▲ 트럼프 대통령 지지율 추이

도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율 하락세가 이어지고 있습니다.일부 여론조사에선 2기 집권 후 최저치를 기록했습니다.여론조사기관 갤럽이 현지 시간 지난 3∼25일 미국 성인 1천321명을 상대로 조사해 28일 발표한 여론조사(표본 오차 ±4%포인트)에서 트럼프 대통령의 직무 수행에 대한 긍정률은 36%로, 10월보다 5%p 낮아졌습니다.부정률은 6%p 오른 60%로 나타났습니다.취임 다음 달(2월) 조사에서 47%였던 트럼프 대통령 지지율은 40%대에서 횡보하다가 7월에 37%까지 하락했으며, 이후 반등했지만 이번 조사에서 취임 후 최저치로 내려갔습니다.앞서 로이터통신이 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 14∼17일 미국 성인 1천17명을 대상으로 실시해 18일 공개한 여론조사(표본오차 ±3%p)에서도 트럼프 대통령 지지율은 38%로 이달 초 조사 대비 2%p 하락, 집권 2기 들어 최저치로 나타났습니다.시사주간지 이코노미스트가 여론조사기관 유거브에 의뢰해 지난 21∼24일 미국 성인 1천677명을 대상으로 조사한 여론조사(표본오차 ±3.4%p)에선 '국정이 올바른 방향으로 운영되느냐'는 질문에 긍정률은 31%, 부정률은 57%로 나타났습니다.이달 초(7∼10일) 조사 대비 긍정률은 8%p 하락했고, 부정률은 1%p 상승했습니다.갤럽과 입소스의 여론조사에서 트럼프 대통령 지지율은 집권 1기 말 기록했던 최저치(갤럽 34%, 입소스 33%)에 가까워졌습니다.트럼프 대통령이 지지율에서 고전하는 가장 큰 이유는 '경제 문제', 특히 높은 물가가 공통으로 지목됐습니다.갤럽 조사에서 9가지 현안 중 긍정 응답 비율이 트럼프 대통령의 전체적인 지지율(36%) 이하로 나타난 분야는 경제(36%), 중동 정세(33%), 연방 예산(31%), 우크라이나 상황(31%), 보건의료 정책(30%) 등이었습니다.트럼프 대통령 지지층이 많은 것으로 여겨지는 폭스뉴스의 이용자 투표(지난 19일 공개)에서도 트럼프 행정부의 경제 정책에 대한 긍정률은 38%, 부정률은 61%로 나타났습니다.특히 관세에 대한 긍정률은 35%, 보건의료에 대한 긍정률은 34%에 머물렀습니다.트럼프 대통령의 지지율 하락세에 무당층의 기여도가 높고, 그의 강경한 반이민 정책이 라틴계를 중심으로 반감을 불러오고 있다는 점은 트럼프 대통령의 내년 11월 중간선거 전망을 어둡게 하는 요인으로 꼽힙니다.갤럽 조사 기준 무당층의 지지율은 한 달 전보다 8%p 낮아진 25%를 기록했습니다.무당층의 지지율은 트럼프 1기 시절을 포함해도 최저 수준입니다.(사진=AP, 연합뉴스)