함은정♥김병우 감독 결혼식장에 모인 티아라…"활동 때와 똑같네 "

그룹 티아라 출신 배우 함은정(36)의 결혼식에 멤버들이 총출동하며 변함없는 우정을 드러냈다.



함은정은 지난달 30일, 8세 연상 영화감독 김병우(45)와 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 영화계 지인 모임을 통해 인연을 맺은 뒤 오랜 기간 믿음을 쌓아온 것으로 알려졌다. 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 초대해 조용하고 따뜻한 분위기 속에서 진행됐다.



활동 이후에도 우정을 자랑하는 티아라 멤버들도 오랜만에 한데 모였다. 지인이 SNS에 공개한 사진에서 지연, 효민, 큐리 등 티아라 멤버들이 신부의 곁을 지키며 밝게 웃는 모습이 담겼다. 멤버들은 신부를 가리키며 "오늘의 주인공"이라고 외쳤고, 함은정은 수줍게 미소 지으며 행복한 순간을 만끽하는 모습이었다.



다만, 축구선수 조유민과 결혼 후 두바이에 거주 중인 소연은 일정상 참석하지 못한 것으로 알려졌다.



이날 결혼식 축사는 영화 '더 테러 라이브'의 감독인 김병우와 인연이 깊은 배우 하정우가 맡았으며, 함은정은 직접 무대에 올라 이선희의 '그 중에 그대를 만나'를 축가로 불러 감동을 더한 것으로 전해졌다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)