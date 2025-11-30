쿠팡 개인정보 대규모 유출사고…민관합동조사단 꾸린다

▲ 쿠팡

과학기술정보통신부는 쿠팡 침해사고 및 개인정보 대규모 유출 사고와 관련해 민관합동조사단을 꾸려 사고 원인 분석 및 재발 방지 대책을 마련할 계획이라고 밝혔습니다.개인정보위는 쿠팡으로부터 이달 20일과 29일 두 차례에 걸쳐 유출 신고를 접수받고 조사를 진행하고 있습니다.유출 정보 중 국민 다수의 연락처, 주소 등이 포함돼 신속한 조사를 거쳐 개인정보보호법상 안전조치 의무 위반사항이 확인될 경우 엄정 제재할 방침입니다.과기정통부와 개인정보위는 유출정보 등을 악용해 스미싱 등 2차 피해가 일어나는 것을 방지하기 위해 보호나라 누리집(www.boho.or.kr)을 통해 대국민 보안 공지도 진행합니다.쿠팡에서는 이달 19일 최초 신고 당시 4천536개 계정의 고객명과 이메일, 주소 등의 정보가 유출된 것으로 파악됐으나 조사 과정에서 3천만 개 이상의 계정에서 정보가 유출된 것으로 드러났습니다.쿠팡은 개인정보가 노출된 고객 계정 수가 3천370만 개라고 밝혔습니다.노출된 정보는 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록에 입력된 이름·전화번호·주소, 일부 주문정보라고 설명했습니다.