연단서 계엄 반성 꺼내자 "내려와"…몸싸움 벌어진 순간

<앵커>



12·3 계엄 1주년을 앞두고 국민의힘 전현직 대표 간 갈등의 골이 깊어지는 모양새입니다. 장동혁 대표는 오늘(29일) 대전에서 당이 "하나로 뭉쳐야 한다"고 외쳤지만, 한동훈 전 대표는 자신을 겨냥한 당무감사위의 조사 움직임을 정면으로 비판하고 나섰습니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



12·3 비상계엄 1주년을 나흘 앞둔 오늘 대전을 찾은 국민의힘 장동혁 대표.



"갈라지고 흩어져서 계엄도, 탄핵도 막지 못했고, 이재명 정권의 탄생도 막지 못했다"고 주장하면서 단일대오를 강조했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 2024년 12월 3일, 우리는 흩어져 있었습니다. 2025년 12월 3일에는 우리 모두 하나로 뭉쳐 있어야 합니다.]



앞서 연단에 오른 양향자 최고위원은 계엄 사태에 대해 반성해야 한다고 말했는데,



[양향자/국민의힘 최고위원 : 계엄은 불법이었습니다. 그 계엄의 불법을 방치한 게 바로 우리 국민의힘이었습니다. 우리는 반성해야 합니다.]



일부 청중들이 "내려오라"고 고성을 지르고, 일회용 컵을 던지는 등 소란이 벌어졌습니다.



태극기를 든 한 남성은 연단으로 뛰어오르려고 하다가 이를 막으려는 당직자들과 몸싸움이 벌어지기도 했습니다.



지난해 말, 한동훈 전 대표 가족 이름으로 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 글이 당원 게시판에 잇따라 작성됐다는 의혹을 공식 조사하기로 의결한 국민의힘 당무감사위원회는 대표적 친한동훈계 인사인 김종혁 전 최고위원도 조사의 대상이라고 추가로 밝혔습니다.



당을 북한 노동당이나 파시즘 같은 극단적 체제에 비유하는 발언 등으로 당의 명예를 실추시킨 게 아닌지 따져보겠다는 게 조사 착수의 사유입니다.



이에 한 전 대표는 SNS에 "계엄의 바다를 건너 미래로 가야 할 중요한 시기"라며 "당을 퇴행시키는 시도가 참 안타깝다"고 비판했습니다.



장 대표는 "하나로 뭉치자"고 외쳤지만, 계엄 1주년을 코앞에 둔 가운데 국민의힘 내부 갈등의 골은 점점 깊어지는 모양새입니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 유미라)