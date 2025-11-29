국도 출구서 역주행…마주오던 차량 정면충돌 4명 사상

<앵커>



오늘(29일) 새벽 전북 정읍에서 국도의 출구를 역주행해 들어오던 차량이 마주 오던 차량과 부딪혀 1명이 숨지고 3명이 다쳤습니다. 경찰은 운전자가 들어오고 나가는 방향을 헷갈린 걸로 보고 있습니다.



최승훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



흰색 승용차 앞부분이 형체를 알아볼 수 없을 만큼 심하게 찌그러져 있고, 파란색 SUV 차량 전면부가 잘려 나간 듯 부서졌습니다.



오늘 새벽 0시 30분쯤, 전북 정읍시 북면의 국도 출입로에서 30대 여성 A 씨가 몰던 승용차가 SUV 차량과 정면으로 충돌했습니다.



이 사고로 승용차에 탄 동승자가 숨졌고, 두 차량의 운전자와 동승자 등 3명이 다쳤습니다.



경찰은 A 씨가 국도 출구를 입구로 착각해 역주행한 것으로 보고 음주 여부와 사고 경위를 조사하고 있습니다.



---



오늘(29일) 새벽 4시 25분쯤, 인천 계양구 수도권제1순환고속도로 노오지분기점 부근에서 70대 남성 B 씨가 몰던 승용차가 전복돼 있던 경차를 들이받았습니다.



이 사고로 경차 운전자가 심정지 상태로 구조됐지만 숨졌고, B 씨는 경상을 입었습니다.



경찰은 B 씨가 전복된 차량을 보지 못해 사고가 난 것으로 보고, 블랙박스 영상을 확보해 사고 경위를 조사하고 있습니다.



---



오늘(29일) 낮 2시 15분쯤, 부산 금정구의 한 아파트 주변에서 멧돼지가 나타나 주민 등을 덮쳤습니다.



이 과정에서 80대 주민이 멧돼지와 부딪혀 얼굴 등에 중상을 입었고, 60대 경비원도 다리 등을 다쳤습니다



50분쯤 뒤 멧돼지는 신고를 받고 출동한 엽사에 의해 사살됐습니다.



멧돼지 무게는 120kg가량으로 사체는 관할 구청에 넘겨졌습니다.



(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 인천소방본부·부산소방본부·시청자 송영훈)