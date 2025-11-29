뉴스

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 성금…SM은 태국 홍수 피해에 기부

이호건 기자
작성 2025.11.29 17:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
지드래곤, 홍콩 화재 참사에 성금…SM은 태국 홍수 피해에 기부
가수 지드래곤이 홍콩 고층 아파트 단지 화재 참사 복구를 위한 성금을 전달했습니다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 지드래곤이 100만 홍콩달러, 우리 돈으로 약 2억 원을 홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금에 기부했다고 밝혔습니다.

홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금은 홍콩특별행정구가 재난 구호 작업 지원을 위해 설립한 기금입니다.

홍콩 정부는 지난 26일 홍콩 북부 타이포 지역의 아파트 단지 웡 푹 코트에 발생한 화재로 최소 128명이 숨졌다고 집계했습니다.

지드래곤은 기부금을 아파트 화재 현장 구조와 복구에 힘쓰는 소방관과 자원봉사자를 위해 사용해 달라고 기금 측에 요청했습니다.

지드래곤이 명예이사장으로 있는 저스피스재단은 소방관과 재난 구조자의 심리 지원도 제공할 예정입니다.

SM엔터테인먼트의 태국 합작 법인 SM트루와 그룹 슈퍼주니어는 기록적 폭우로 홍수 피해를 본 태국 남부 지역에 기부금을 건넸습니다.

SM트루는 태국 적십자사에 홍수 피해 복구를 위한 성금 300만 바트, 1억 3천만여 원을 전달했고, 슈퍼주니어도 100만 바트, 4천500만여 원을 전달했습니다.

태국 남부 지역은 최근 300년 만의 기록적 폭우가 쏟아지며 100명 넘는 사망자가 발생했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지