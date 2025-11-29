국힘 배현진 "천박한 김건희·처참한 계엄 역사와 결별해야"

▲ 국민의힘 배현진 의원이 지난 10월 16일 국회에서 열린 2025년도 국가유산청 등에 대한 문화체육관광위원회 국정감사에서 질의를 하고 있다.

국민의힘 배현진 의원이 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 윤석열 전 대통령 부부와 절연해야 한다고 주장했습니다.배 의원은 오늘(29일) 페이스북에 "진정 끊어야 할 윤석열 시대와는 절연하지 못하고 윤어게인, 신천지 비위 맞추는 정당이 돼서는 절대로 절대로 내년 지방선거에서 유권자의 눈길조차 얻을 수 없다"고 적었습니다.그는 "왕이 되고 싶어 감히 어좌에 올라앉았던 천박한 김건희와 그 김건희 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었던 한 남편의 처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야 한다"며 "선거를 앞둔 우리의 첫째 과제는 그 무엇도 아닌 바로 이것"이라고 강조했습니다.국민의힘 내에서는 장동혁 대표가 계엄에 대해 사과하고 윤 전 대통령과 결연하는 분명한 메시지를 내야 한다는 요구가 계속되고 있습니다.이와 관련해 장 대표는 어제 대구에서 계엄 사태와 관련해 "책임 통감"을 언급하면서도 "더불어민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불러왔다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)