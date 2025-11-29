뉴스

일 정부 조사서 '미일관계 양호' 14.7%p↓…"트럼프 고관세 탓"

윤창현 기자
작성 2025.11.29 14:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
일 정부 조사서 '미일관계 양호' 14.7%p↓…"트럼프 고관세 탓"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리

일본 정부가 매년 실시하는 외교 관련 여론조사에서 미일 관계가 양호하다고 생각하는 사람이 크게 줄어들었다고 아사히신문 등 일본언론들이 오늘 보도했습니다.

일본 내각부가 어제 공개한 '외교에 관한 여론조사' 결과에서 현재 미일 관계가 양호하다는 견해는 70.8%로 집계됐습니다.

지난해 조사와 비교하면 14.7%포인트 하락했습니다.

2020년부터 2024년 사이에는 모두 84%를 넘었습니다.

아사히는 "조사에서 동일한 질문을 하기 시작한 1998년 이후 2008년의 68.9%에 이어 두 번째로 낮다"며 "트럼프 미국 행정부가 일본에 고관세 조치를 가한 가운데 미국에 대한 호감도가 대폭 감소한 결과"라고 해설했습니다.

니혼게이자이신문도 "트럼프 대통령의 관세 정책이 영향을 미쳤을 가능성이 있다"고 분석했습니다.

이번 조사에서는 미국에 친밀감을 느낀다는 의견도 지난 해 보다 7.9%포인트 떨어진 77.0%였습니다.

한국에 친밀감을 느낀다는 응답자는 54.4%로 지난해 결과인 56.3%와 큰 차이가 없었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
윤창현 기자 사진
윤창현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지