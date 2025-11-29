[자막뉴스] 제3세계만 막는 거 아니었어? "모든 외국인 망명 막아!"

미국 이민 당국이 모든 외국인의 망명 신청 결정을 중단하겠다고 밝혔습니다.



미 이민국의 에들로 국장은 SNS를 통해 "모든 외국인이 최대한의 심사와 검증을 받을 수 있을 때까지 모든 망명 결정을 중단했다"며, "미국 국민의 안전이 언제나 최우선이라고 발표했습니다.



에들로 국장은 정확히 언제쯤 망명 신청 결정 작업을 재개할지는 밝히지 않았습니다.



미국 국무부는 아프가니스탄 출신자들의 비자 발급도 중단한다고 밝혔습니다.



비자 발급 대상자에는 아프가니스탄 전쟁에서 미국을 도운 미국 협력자도 포함됩니다.



앞서 미 행정부는 지난 6월 포고문을 통해 이란, 예멘, 아프가니스탄 등 19개국 국민의 미국 입국을 전면 금지하거나 제한하면서, 미국을 도운 특별 이민 비자 신청자에게는 예외를 적용했는데, 이번에 그 예외까지 모두 막은 겁니다.



뉴욕타임스는 "이번 조치로 아프가니스탄인들이 미국으로 들어올 수 있는 마지막 법적 통로가 막혔다"고 보도했습니다.



이번 조치는 어제 트럼프 대통령이 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 "모든 제3세계 국가로부터의 이주를 영구적으로 중단하겠다"고 밝힌 데 대한 후속 조치입니다.



트럼프 대통령은 제3세계 국가가 어디인지 밝히지 않았으나 미국 국토안보부는 로이터통신의 질의에 '19개 입국 금지 대상국'이라고 답했습니다.



트럼프 대통령은 미 최대 명절인 추수감사절 전날 워싱턴DC 한복판에서 미국을 도왔던 아프간 출신 협력자가 주방위군에 총격을 가한 사건을 계기로 반이민 정책을 대폭 강화하고 있습니다.



(구성 : 이호건, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 박주진, 제작 : 디지털뉴스편집부)