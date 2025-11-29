KAL858 폭파사건 유족 "미얀마 해역 동체 수색 나서달라"

▲ KAL 858기 사건 38기 추모제

1987년 대한항공 858기 폭파사건 희생자 유가족들이 KAL 858기 추정 동체와 유해를 확인하기 위한 미얀마 해역 수색을 조속히 추진해달라고 정부에 촉구했습니다.KAL 858기 탑승 희생자 유족회는 희생자 38주기를 맞은 오늘(29일) 서울역에서 추모제를 열고 "2026년 1월 말 이전에 수색을 실시해 더 이상 지체되지 않도록 해 달라"고 밝혔습니다.이들은 "이재명 정부 출범 100일 기자회견 때 KAL 858기 추정 동체 수색에 관한 질문을 받은 대통령께서 고민해보겠다고 답변하셨기에 조만간 수색이 시작되기를 가슴 졸이며 기다리고 있다"고 했습니다.추모제에 참석한 전성환 대통령실 경청통합수석은 "관련 수석실과 여러 부처와 협의하고 있다"며 "상황이 녹록지 않긴 하지만, 여러분의 기억의 끈들을 이어가서 진실규명의 그날까지 함께하겠다"고 밝혔습니다.1987년 11월 29일 중동 건설현장에 나갔던 근로자 등 115명을 태우고 이라크 바그다드에서 출발해 서울로 돌아오던 대한항공 858편 항공기는 미얀마 상공에서 공중 폭발했으며 희생자 유가족들은 진상규명을 요구해왔습니다.정부는 2020년 초 미얀마 안다만 해저에서 KAL 858기로 추정되는 동체가 발견됐다는 보도가 나온 뒤 합동조사단 파견을 추진하며 현지 해역 탐사 준비까지 마쳤으나 미얀마 군부 쿠데타 등으로 지연됐습니다.(사진=연합뉴스)