'리콜 대상' A320 국내엔 42대 운항…"항공기 지연·결항 없어"

▲ 에어버스 A320-네오 여객기

소프트웨어 오류로 대규모 리콜 사태를 빚은 에어버스 A320 계열 여객기가 국내에는 80대가 운항 중이지만, 이번 사태로 결항이나 지연 등이 발생해 항공대란으로 이어질 가능성은 미미한 것으로 나타났습니다.국토교통부와 항공업계에 따르면 국내 항공사 가운데 A320 계열 여객기를 운항 중인 곳은 대한항공(18대), 아시아나항공(24대), 에어부산(21대), 에어서울(6대), 에어로케이(9대), 파라타항공(2대) 등 6곳으로 조사됐습니다.이들은 모두 중형 항공기인 A320-200, A321-200, A321-200 네오 등으로, 이 가운데 절반에 가까운 42대가 이번 리콜 대상인 것으로 확인됐습니다.항공사별로는 대한항공 10대, 아시아나항공 17대, 에어부산 11대, 에어로케이 3대, 에어서울 1대 등이며 파라타항공은 리콜 대상 여객기가 없습니다.리콜 대상 여객기 42대는 모두 조종석에서 소프트웨어 업데이트를 통해 1시간 안에 필요한 조치를 마칠 수 있는 것으로 알려졌습니다.국내에 하드웨어 교체까지 필요한 구형 기종은 없는 것으로 나타났습니다.국토부는 에어버스의 A320 리콜 조치 직후 국내 항공사에 관련 조치를 시행하라는 긴급 지시를 내렸으며, 에어버스 역시 국내 항공사에 소프트웨어 업데이트 시행을 통지했습니다.국내에서는 정부와 항공사들의 신속한 조치로 이번 리콜 사태로 인한 항공기 운항 차질은 없을 것으로 전망됩니다.유경수 국토부 항공안전정책관은 "A320 계열 여객기 업데이트 소요 시간은 1대당 1시간 미만으로, 이미 필요한 기체의 절반 정도가 업데이트를 마쳤고 늦어도 30일 오전까지는 마무리될 것"이라고 말했습니다.아시아나항공 관계자는 "인천·김포공항에 주기 중인 항공기는 첫 출발편 운항 이전에 작업하고 나머지는 공항에 들어오는 대로 순차적으로 작업을 마쳐 오늘 오후까지 모두 완료할 예정"이라며 "업데이트는 그라운드 타임(이륙 준비를 위한 시간)에 모두 마무리할 수 있어 운항 스케줄에는 큰 영향이 없을 것"이라고 밝혔습니다.에어부산도 이미 업데이트 대상인 11대의 작업을 모두 마쳐 정상 운항 중이며, 에어로케이는 이날 중으로 업데이트가 모두 가능해 운항에 차질이 없다고 설명했습니다.에어버스는 전날 A320 계열 여객기에 '급강하를 비롯해 비행 안전에 심각한 이상을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 있다'며 대규모 리콜 명령을 내렸습니다.이는 지난달 발생한 미국 항공사 제트블루 여객기 비상착륙 사건 조사 과정에서 기체 고도를 급격히 떨어트릴 우려가 있는 소프트웨어 문제가 발견되면서 내린 조치입니다.이에 유럽연합항공안전청(EASA)은 해당 여객기들은 반드시 문제가 된 소프트웨어를 교체하거나 수정해야 한다는 긴급 공문을 각국 항공 당국에 발송했습니다.세계에서 운항 중인 A320 계열 여객기는 약 1만 1천300대로, 에어프랑스-KLM그룹은 28일(현지시간) 출발 항공편 35편의 운항을 취소하는 등 세계 곳곳에서 결항과 출발 지연 사태가 벌어지고 있습니다.(사진=연합뉴스)