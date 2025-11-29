페라자, 2시즌 만에 한화 복귀…새 투수 에르난데스 영입

이미지 확대하기

▲ 2시즌 만에 한화로 돌아오는 페라자

베네수엘라 출신 외야수 요나탄 페라자(27)가 2시즌 만에 프로야구 한화 이글스로 돌아옵니다.한화는 새 외국인 투수 윌켈 에르난데스(26·베네수엘라)도 영입했습니다.한화는 오늘(29일) "2024시즌에 함께했던 페라자가 복귀한다"며 "페라자와 총액 100만 달러(계약금 20만 달러, 연봉 70만 달러, 옵션 10만 달러)에 계약했다"고 밝혔습니다.스위치히터 외야수인 페라자는 2024년 한화 소속으로 122경기에 출전해, 타율 0.275, 24홈런, 70타점, OPS(출루율+장타율) 0.850을 기록했습니다.2025년에는 미국프로야구 샌디에이고 파드리스 산하 마이너리그 트리플A에서 138경기에 나서 타율 0.307, 19홈런, 113타점, OPS 0.901을 기록하며 샌디에이고 마이너리그 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.한화 구단은 "2025시즌 페라자를 관찰하며 수비 능력이 좋아지고, 양질의 라인드라이브 타구를 생산한다는 걸 확인했다. 일본프로야구 구단과 영입전을 벌인 끝에 페라자와 계약했다"며 "채은성, 노시환, 강백호, 문현빈과 함께 페라자가 타선 강화를 이끌 것"이라고 기대했습니다.올해 대체 선수로 한화에 입단해 62경기 타율 0.313, 10홈런, 39타점을 올린 루이스 리베라토는 재계약에 실패했습니다.오른손 투수 에르난데스와는 총액 90만 달러(계약금 10만 달러, 연봉 65만 달러, 옵션 15만 달러)에 사인했습니다.한화는 "에르난데스는 최고 시속 156㎞, 평균 시속 150㎞ 이상의 싱커성 패스트볼을 구사하는 스리쿼터 유형의 투수"라며 "패스트볼 외에도 완성도 있는 슬라이더와 체인지업을 갖췄다. 꾸준히 선발투수로 활약하며 최근 2년 동안 100이닝 이상을 던졌다"고 소개했습니다.에르난데스는 올해에는 디트로이트 타이거스 산하 마이너리그 트리플A에서 34경기(선발 19경기)에 3승 7패, 평균자책점 4.80을 올렸습니다.2025시즌 한화의 원투 펀치, 정규시즌 MVP 코디 폰세(17승 1패, 평균자책점 1.89)와 라이언 와이스(16승 5패, 평균자책점 2.87)는 미국프로야구 메이저리그 구단의 영입 제의를 받았습니다.한화는 "아시아쿼터로 영입한 투수 왕옌청에 이어 외국인 투수와 야수와도 계약했다"며 "신중히 남은 한 자리 선수 영입을 진행할 계획"이라고 전했습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)