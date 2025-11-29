홍콩, '사망자 최소 128명' 아파트 화재에 애도기간 선포

▲ 대형 화재 발생한 홍콩 아파트 단지

홍콩 아파트 화재 참사 나흘째인 오늘(29일) 사망자가 최소 128명으로 집계된 가운데, 홍콩 당국은 오늘부터 29일부터 사흘간을 공식 애도 기간으로 선포했습니다.홍콩매체 사우스차이나모닝포스트 등 현지언론은 홍콩 북부 타이포의 32층짜리 아파트단지 '웡 푹 코트' 7개 동에서 43시간 동안 이어진 이번 화재와 관련해 당국은 이같이 밝혔다고 보도했습니다.애도 기간 관공서에는 중국 오성홍기와 홍콩 깃발 조기가 게양되고, 정부가 주최·후원하는 공연 등 각종 기념행사는 연기 또는 취소됩니다.홍콩 고위 당국자들은 현지시간 오전 8시부터 3분간 희생자들을 기리며 묵념했고, 도시 곳곳에 시민들을 위한 조문소를 만들고 조문록을 비치했다고 전했습니다.영국 찰스 3세 국왕도 조문 메시지를 내놨습니다.홍콩 당국은 시민들에게 단결을 호소하는 한편 온라인상의 유언비어 등에 단호히 대처하겠다고 경고하기도 했습니다.현지시간 어제 오후 8시 15분 기준 당국이 밝힌 사망자는 소방관 1명을 포함한 128명이며, 부상자는 79명, 실종자는 약 200명에 달합니다.수색 작업이 진행됨에 따라 실종자 가운데 사망자가 더 나올 것으로 전망됩니다.1948년 176명이 숨진 창고 화재 이후 77년 만에 최대 인명 피해를 낸 이번 화재와 관련해 홍콩에서는 왜 불길이 단 몇 분 만에 크게 번지고 화재경보는 울리지 않았는지, 공사 과정에 문제는 없었는지 해명을 요구하는 여론이 높아지고 있습니다.사고 원인 조사 및 공사 관계자들에 대한 당국 수사도 이어지고 있습니다.불이 삽시간에 번진 것과 관련해 국은 건물 창문과 문을 둘러쌌던 가연성 큰 스티로폼 패널을 주요 원인 중 하나로 지목하고 있습니다.크리스 탕 홍콩특별행정구 보안국장은 "저층 외부 그물망에서 시작된 불이 스티로폼을 타고 빠르게 위로 번져 여러 층에 영향을 미친 것으로 추정된다"고 말했습니다.이어 "고온으로 대나무 비계와 보호망이 탔고 불에 부서진 대나무가 떨어지며 불길이 다른 층으로 번졌다"고 설명했습니다.당국은 이번 화재 이후 비계와 그물망이 설치된 건물 127곳을 조사한 결과 2곳에서 스티로폼으로 창문을 덮어둔 사례가 확인돼 즉시 제거하도록 했다고 밝히기도 했습니다.당국은 27일 공사 관계자 3명을 검거한 데 이어 전날 엔지니어링 컨설팅업체와 비계 하청업체 관계자 등 8명을 추가로 체포했습니다.