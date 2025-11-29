[스브스夜] '비서진' 올데프, "일은 이서진에게 김광규와는 즐거운 시간 보내길"···비서진 '1일 매니저' 성료

비서진이 올데프 매니저로 하루를 보냈다.



28일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 올데이 프로젝트의 매니저가 된 비서진의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 비서진은 올데프와 함께 일정을 마치고 연습을 위해 연습실로 이동했다. 그리고 간식으로 피자를 먹으며 이야기를 나눴다.



우찬은 "그룹이랑 행사 처음 가보셨잖아요? 어떠셨냐?"라고 물었다. 이에 이서진은 "행사는 맞춰주면 한도 끝도 없어. 잘라줄 때 잘라줘야지"라며 앞서 진행된 행사에서 매니저로서 칼 같았던 자신의 모습을 설명했다.



이를 듣던 멤버들은 "정말 칼같이 잘 잘라주셨다. 저희 매니저분들보다 더 잘 커트해 주셨다. 그래서 더 든든했다. 더블랙 영입을 추천한다"라고 칭찬했다.



이에 이서진은 "비서진 하면서 처음 듣는 말이다"라며 고마워했다. 그리고 우찬은 "형님 얼굴 보는 순간 해피해져서 너무 좋았다"라며 김광규의 칭찬도 잊지 않았다.



이날 연습을 마친 올데프는 릴스 촬영을 시작했다. 릴스 촬영은 맡은 김광규는 멤버들과 함께 어떻게 촬영할지 의논했고 멤버들의 주문대로 릴스 촬영에 도전했다.



엉망진창인 촬영에 멤버들은 웃음을 감추지 못했다. 이에 이서진도 도전했고 다소 어색했던 촬영은 마지막에 가서는 훌륭한 마무리를 해 눈길을 끌었다.



그러자 올데프 멤버들은 "회사분들이 찍어준 것보다 톰과 제리가 찍어준 게 우리 춤이 더 잘 보인데"라며 폭풍 칭찬을 해 훈훈함을 자아냈다.



모든 일정을 마친 비서진은 올데프 멤버들과 함께 고기 파티를 벌였다. 그리고 비서진은 연예계 선배답게 신인인 올데프에게 애정 어린 조언을 건넸다.



또한 이서진은 "아빠가 진짜 걱정이 태산 같다"라며 애니의 아버지 마음을 대변했다. 이에 애니는 "저 진짜 데뷔할 줄 모르셨죠?"라고 물었다.



그러자 이서진은 "내가 너 연습생 한 것도 다 알잖아. 그런데 너네 엄마 워낙 안 좋아하니까 데뷔할 줄은 몰랐지. 그런데 데뷔도 중요한데 한 방에 잘 되는 게 더 힘든 거야. 그게 최고지"라며 애니의 성공을 축하했다.



그리고 이서진은 "애니 아빠가 옛날에 밴드를 했다. 책 읽는 걸 본 적이 없다. 음악을 진짜 좋아하고 옛날에 같이 술 먹으면 랩만 했다"라고 말해 눈길을 끌었다.



이에 애니는 "가족 모임이 있으면 항상 노래방 기계를 갖다 놓고 아빠랑 듀엣랩을 했다"라며 이서진의 이야기에 설명을 더했다.



그러자 이서진은 "정말 영어 랩을 속사포랩을 한다"라며 "애니가 음악적 재능을 받았으면 아빠한테 받은 거다"라고 했다.



이에 애니는 "엄마 아빠가 대학 때 미친 듯이 놀았던 에피소드에 항상 서진 삼촌이 있었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



촬영을 마친 비서진은 "나이 차이가 많이 나는데 가깝게 생각해 주는 게 고마웠다. 우리 같았으면 그렇게 못했을 거 같다"라며 "얘네들이 진짜 젊구나 싶었다. 유쾌하고 재밌다"라며 올데프를 칭찬했다.



그리고 올데프는 오늘 하루 가장 인상적인 장면에 대해 톰의 릴스 촬영을 꼽았다. 또한 행사장에게 제리의 단호한 모습이 좋았다고 했다.



마지막으로 다음 스타에게 올데프는 "일은 되도록 제리한테, 그리고 톰과는 즐거운 시간을 보내길 바란다"라고 메시지를 전했다.



