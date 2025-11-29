유도 허미미, 아부다비 그랜드슬램 여자 57㎏급 우승

▲ 허미미가 29일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 무바달라 아레나에서 열린 국제유도연맹(IJF) 아부다비 그랜드슬램 여자 57㎏급 결승에서 이탈리아의 줄리아 카르나를 누르기로 제압한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다.
유도 여자 57㎏급 간판 허미미(경북체육회)가 국제유도연맹(IJF) 아부다비 그랜드슬램에서 우승했습니다.
허미미는 오늘(29일) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 무바달라 아레나에서 열린 대회 여자 57㎏급 결승에서 이탈리아의 줄리아 카르나를 누르기로 제압하며 금메달을 목에 걸었습니다.
허미미는 경기 초반부터 쉼 없이 공격을 시도했으나 포인트를 얻지 못했습니다.
정규시간 57초를 남기고는 지도 1개를 받아 불리한 상황에 놓였습니다.
그러나 허미미는 골든스코어(연장전)에서 체력의 우위를 보이며 상대를 쓰러뜨렸습니다.
연장전 초반부터 카르나를 일방적으로 밀어붙였고, 그라운드 기술로 상대를 뒤집은 뒤 누르기에 들어가 승리를 따냈습니다.
허미미는 지난해 IJF 세계선수권대회에서 금메달, 2024 파리 올림픽에서 은메달을 딴 유도 여자 대표팀 간판입니다.
올해 3월 왼쪽 어깨 인대 수술을 받은 뒤 6월에 열린 2025 세계선수권대회에서 2회전 탈락하면서 불안한 모습을 보였지만 2025 라인-루르 하계 세계대학대회와 제106회 전국체육대회에서 정상에 오르며 자신감을 되찾았습니다.
그리고 이번 대회에서 우승하면서 국제 경쟁력을 재확인했습니다.
허미미가 시니어 국제대회에서 시상대에 오른 건 파리 올림픽 이후 처음입니다.
같은 날 열린 남자 60㎏급에선 러시아 선수가 전쟁으로 인한 2022년 IJF 징계 이후 처음으로 우승을 차지했습니다.
IJF는 지난 27일 집행위원회를 열고 러시아의 징계를 해제하고 자격을 복권한다고 발표했습니다.
경기장엔 러시아 국기가 게양되고 러시아 국가가 울려 퍼졌습니다.
(사진=국제유도연맹 제공, 연합뉴스)