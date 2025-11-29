'김민지 동점골' 여자축구대표팀, 웨일스와 '1:1' 무승부

▲ 일스와 평가전에 나선 한국 여자 대표팀 선수들

신상우 감독이 이끄는 한국 여자 축구대표팀이 웨일스와 평가전에서 한 골씩 주고받으며 무승부를 거뒀습니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 21위인 한국 여자 대표팀은 오늘(29일) 스페인 말라가의 시우다드 데포르티바 데 말라가CF에서 열린 웨일스(랭킹 32위)와 평가전에서 1:1로 비겼습니다.내년 3월 호주에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵을 준비하는 여자 축구 대표팀은 웨일스와 역대 첫 대결에서 승부를 가리지 못했습니다.'신상우호'는 한국시간으로 다음 달 3일 네덜란드 발베이크의 만데마케르스 경기장에서 네덜란드 대표팀과 두 번째 평가전을 치릅니다.한국은 웨일스를 상대로 최전방에 최유정(KSPO)을 내세우고 2선에 손화연(아이코 포트볼), 지소연(버밍엄시티), 강채림(몬트리올 로즈)을 두고 공격을 전개했습니다.수비형 미드필더에는 송재은(수원FC위민)과 김신지(레인저스)가 호흡을 맞추고, 포백은 장슬기(한수원)-신나영(브루클린)-고유진(현대제철)-김혜리(우한 징다)가 나섰습니다.골키퍼 장갑은 김민정(현대제철)이 꼈습니다.신상우호는 전반 6분 만에 웨일스의 코너킥 상황에서 소피 잉글에게 선제골을 내주고 끌려갔습니다.전반을 득점 없이 마친 한국은 후반전 시작과 함께 지소연, 송재은, 손화연 대신 케이시 유진 페어(유르고르덴), 김민지(서울시청), 이은영(창녕WFC)을 투입하며 변화를 시도했습니다.대표팀은 마침내 후반 23분 장슬기의 크로스를 김민지가 헤더로 마무리하며 균형을 맞췄습니다.김민지는 태극마크를 달고 4경기째 만에 A매치 데뷔골을 맛봤습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)