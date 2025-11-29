"우크라 대표단, 종전협상 위해 주말 방미…트럼프 특사 회동"

▲ 스티브 위트코프 특사

우크라이나 정부 대표단이 종전안 협상차 현재 미국으로 향하고 있으며 이번 주말 미국 정부에서 종전 협상 중재를 주도하는 스티브 위트코프 특사를 만나 논의를 할 예정이라고 블룸버그 통신이 보도했습니다.우크라이나 정부 대표단은 루스템 우메로프 국가안보국방위원회 서기, 세르히 키슬리차 우크라이나 외무부 제1차관 등으로 구성됐으며 이들은 플로리다에서 위트코프 특사와 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너를 만날 예정입니다.우크라이나 대표단의 방미는 다음 주 위트코프 특사가 러시아를 방문해 러시아 측과 종전안 세부 협상을 논의할 계획인 가운데 이뤄졌습니다.푸틴 러시아 대통령은 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열 린 집단안보조약기구 정상회의가 끝난 뒤 기자회견에서 위트코프가 모스크바로 오는 것 같다고 말했습니다.페스코프 크렘린궁 대변인도 브리핑에서 "주요 세부 사항이 전달됐고, 논의는 다음 주 모스크바에서 열릴 것"이라며 미국 대표단과 내주 종전안 협의를 진행할 계획임을 밝혔습니다.