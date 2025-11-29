'정부전산망 마비' 두 달만에…국정자원장·행안부실장 인사조치

▲ 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 현장에서 감식 관계자들이 불이 붙었던 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리의 상태를 살피고 있다.

올해 9월 국가정보자원관리원 화재로 국가 전산망이 사실상 마비된 데 책임을 물어 국가정보자원관리원장과 행정안전부 디지털정부 총괄 책임자가 최근 대기발령됐습니다.행안부는 최근 대규모 인사를 단행하면서 이재용 국정자원 원장을 본부 대기발령 조치했습니다.2023년 5월 말 임기제 고위공무원으로 국정자원 원장에 취임한 이 원장은 올해 9월 국정자원 5층 전산실에서 발생한 화재로 709개 정부 행정정보시스템이 먹통이 되자 기관장으로서 책임론에 휩싸였습니다.행안부는 최근 이 원장이 업무상 실화 혐의로 다른 직원 3명과 함께 경찰에 입건되자 인사 조처에 나선 것으로 알려졌습니다.이 원장은 2026년 5월까지 3년 임기를 채우지 못하고 원장 자리에서 물러나게 됐습니다.행안부는 이 원장과 함께 정부 행정정보시스템 운영 등 디지털정부 업무를 총괄했던 이용석 디지털정부혁신실장도 본부 대기발령을 냈습니다.행안부는 최근 디지털정부혁신실을 인공지능 정부실로 개편하면서 이 실장을 대기발령했으나, 후임 실장 인선은 하지 않았습니다.국정자원 화재로 먹통이 됐던 709개 행정정보시스템은 대부분 복구됐습니다.본원인 대전센터 내 시스템 693개는 이달 14일 모두 정상화됐습니다.나머지 16개는 대구센터로 이전·복구 작업이 진행되고 있습니다.(사진=연합뉴스)