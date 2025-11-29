뉴스

술 취한 승객 국도에 '홀랑'…결국 사망했지만 집행유예

박재연 기자
작성 2025.11.29 08:29 수정 2025.11.29 08:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
술 취한 승객 국도에 '홀랑'…결국 사망했지만 집행유예
술에 취한 80대 승객을 국도에 내려줘 교통 사망사고를 유발한 80대 택시 기사가 항소심에서 감형받았습니다.

부산고법 창원재판부 형사1부(민달기 고법 판사)는 유기치사 혐의로 기소된 80대 A 씨에 대한 항소심에서 징역 2년을 선고한 원심을 파기하고 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 4월 경남 밀양시 한 국도 지선 지점에 80대 승객 B 씨를 내려줬습니다.

B 씨는 도로를 걷던 중 달려오던 차에 치여 숨졌습니다.

A 씨는 당시 B 씨가 말한 최초 목적지에 도착했으나 B 씨가 술에 취해 목적지를 못 알아보고 다른 곳으로 가자고 해 다시 택시를 몰았습니다.

이후 B 씨가 국도 지선으로 빠지는 지점에서 하차를 요구하자 그곳에 내려줬습니다.

B 씨가 내린 곳은 사람이 통행하기 위험한 곳으로 도로 구조상 걸어서는 쉽게 도로 밖으로 나갈 수 없는 구조였습니다.

재판부는 당시 술에 취한 B 씨가 하차를 요구했다 하더라도 A 씨에게는 위험하지 않은 곳에서 승객을 하차하게 하는 등 승객 안전을 배려할 보호 의무가 있다고 판단했습니다.

1심 재판부는 "A 씨는 B 씨를 보호해 안전한 곳에 하차시킬 계약상 의무가 있는데도 야간에 별도 보도 설치가 없는 국도 지선에서 B 씨를 하차시켜 B 씨가 차에 치여 사망에 이르게 한 만큼 죄책이 가볍지 않다"며 실형을 선고했습니다.

항소심 재판부는 "A 씨가 유족과 합의하고 유족이 처벌 불원서를 낸 점에 비춰 원심 형이 무겁다"며 감형 이유를 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지