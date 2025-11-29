귀국하니 "1천만 원 결제"…'IC칩 바꿔치기' 기승

<앵커>



베트남 여행을 다녀온 후, 자신도 모르는 사이 해외에서 카드 결제가 이뤄졌다는 제보가 들어왔습니다. 이 피해자들은 모두 베트남에서 같은 마사지샵을 이용한 것으로 나타났는데, 새로운 수법의 전자 소매치기 범죄로 추정돼 연말·연초 여행 성수기를 앞두고 주의가 필요해 보입니다.



신정은 기자입니다.



<기자>



지난달 베트남의 남동부 나트랑으로 여행을 다녀온 김도아 씨 가족은 귀국 후 뜻밖의 메시지를 받았습니다.



[김도아/경남 양산 : 남편 카드로 한국 돈 5백 원 결제됐다고 알람이 왔는데 5백 원 적은 돈이니까 그냥 '왜 결제됐지?' 이렇게 무시하고.]



그런데 사흘 뒤, 방문한 적도 없는 필리핀에서 1천만 원이 결제됐다는 문자가 또 수신됐습니다.



[김도아/경남 양산 : 2백만 원, 3백만 원, 2백만 원, 2백만 원 이렇게 분할 결제가 되었어요.]



카드사 조치로 승인은 거절됐지만, 신용카드를 살펴보니 IC칩 접착 부분에 훼손 흔적이 있었습니다.



[김도아/경남 양산 : IC칩 부분이 그냥 뚝 떨어지더라고요. 가짜 IC칩을 실리콘으로 붙여놨구나.]



비슷한 시기 나트랑을 다녀온 A 씨도 여행이 끝나기도 전 신용카드 140만 원과 체크카드 20만 원 상당이 필리핀에서 결제되는 일을 겪었습니다.



[베트남 나트랑 여행객 A 씨 : 카드 뒷면을 보면 긁힌 자국 같은 게 좀 많고 분명히 손을 댄 것 같은 느낌이 들어요. 확실하게.]



피해자들에게는 공통점이 있었습니다.



모두 나트랑 시내에 있는 특정 마사지샵을 방문했던 것입니다.



[김도아/경남 양산 : 1층 카운터에 있는 사물함에 소지품을 넣고 2층 마사지 방으로 이동하라고 하더라고요. CCTV 있다고 하니까 그 말을 믿고.]



이곳을 방문한 뒤 필리핀과 홍콩 등에서 결제 피해를 입었다는 사례가 온라인에서도 여러 건 포착됐습니다.



해당 마사지샵은 최근 폐업한 것으로 나타났는데, 카드 IC칩을 몰래 바꿔치기하는 전자 소매치기, 이른바 '스키밍' 범죄의 새로운 위변조 수법이 사용된 것으로 추정됩니다.



금융감독원은 해외 부정 결제 피해를 막기 위해서는 출국 전 해외 사용 안심설정 서비스를 신청해야 한다고 권고했습니다.



[김진형/금융감독원 여신금융감독국 팀장 : 이용 국가나 사용 한도 혹은 사용 기간 설정을 할 수 있기 때문에 미연에 부정 사용을 방지하거나 피해를 최소화할 수 있는.]



만약 피해를 입었을 경우 즉시 카드사에 신고해 정지 신청을 해야 하고 증빙 자료를 첨부하면 보상 절차를 밟을 수 있습니다.



