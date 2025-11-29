내달 2일 추경호 영장심사…'계엄 1년' 대결 격화

<앵커>



국민의 힘 추경호 의원에 대한 구속 전 피의자 심문 기일이 계엄 1년을 하루 앞둔 다음 달 2일로 정해졌습니다. 여당은 구속영장이 기각되면 조희대 사법부 화살이 돌아갈 거라며 압박에 나섰고 국민의힘은 표결 방해 혐의 자체가 정치 공작이라고 반발하며 여야 대립이 격화하고 있습니다.



손형안 기자가 보도합니다.



범여권 주도로 국회에서 체포동의안이 통과된 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속 전 피의자 심문 일정이 확정됐습니다.



사흘 뒤인 다음 달 2일로, 12·3 비상계엄 1주년 하루 전입니다.



민주당은 추 의원이 구속된다면 국민의힘을 향한 위헌정당 해산 목소리가 높아질 거라고, 반대로 구속이 안 된다고 해도 후폭풍이 거셀 거라고 했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 만약 추경호 의원 구속영장이 기각되면, 그 화살은 조희대 사법부로 향할 것입니다.]



국민의힘은 추 의원에게 계엄 해제 표결 방해 혐의가 적용됐지만, 당시 누구도 표결을 방해받은 사실이 없다며 정치 공작이 종식돼야 한다고 맞섰습니다.



[김도읍/국민의힘 정책위의장 : 법원은 법리에 따라 정당하고 공정한 판단을 내려주시기를 바랍니다.]



계엄 당시 국민의힘 원내대표에 대한 법원의 일차적 판단인 만큼 결과에 따라 파장이 클 수밖에 없습니다.



패스트트랙 충돌 사건으로 기소된 국민의힘 의원들이 지난 20일, 의원직 상실형을 면한 데에 대해 검찰이 항소를 포기한 걸 놓고도 여야 공방이 오갔습니다.



민주당에서는 검찰이 징역형을 구형했는데 벌금형이 내려진 거라 검찰이 원칙에 맞게 항소했어야 한다는 주장이 제기됐고,



[박주민/민주당 의원 (MBC라디오 '김종배의 시선집중') : 규정에도 안 맞는 항소 포기이기 때문에 상당히 문제 있다고 말씀드리겠습니다.]



국민의힘에서는 검찰의 대장동 사건에 대한 항소 포기는 괜찮고, 이번 항소 포기는 문제라는 주장은 납득하기 어렵다는 반응이 나왔습니다.



[최수진/국민의힘 의원 : 핑계 대고 입맛대로 항의하는 모습에 대해서, 진짜 사법 농단을 더 이상 하지 마시길 바랍니다.]



검찰의 항소 포기와 관련한 국회 국정조사를 법제사법위원회에서 열자는 민주당안을 국민의힘이 수용했지만, 국민의힘이 조건으로 내건 나경원 의원 법사위 야당 간사 선임 등에 민주당이 반대하면서 어제(28일)도 국조 실시는 합의되지 않았습니다.



