[여담야담] 장경태 의원 성추행 혐의 피소…"신중 입장" vs "의원직 사퇴"

● "성추행" "허위·무고"~●정청래, 진상조사 지시



성치훈 / 더불어민주당 부대변인

"민주, 고소 시기로 왈가왈부하지 않아야…윤리감찰단 결과 기다려야"



함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장

"고소인, 의원 보좌진…문제 제기 후 보복 두려웠던 듯"



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당의 장경태 의원이 성추행 혐의로 고소를 당해서 경찰이 수사에 나섰습니다. 전날 관련 소식이 전해지자 장경태 의원은 사실무근 이라는 입장을 밝혔습니다. 먼저 들어보겠습니다. 당사자인 장경태 의원은 모든 의혹 제기는 사실이 아니라는 입장입니다. 하지만 국민의힘은 의원직을 사퇴해야 할 사안이라고 비판하고 있습니다. 민주당의 입장까지 이어서 들어보겠습니다. 일단 장경태 의원은 사실무근이다, 이렇게 주장하고 있는 상황인데 정치 정청래 대표가 지금 즉각적으로 윤리감찰단 진상조사를 지시했습니다. 당에서는 이 사안을 어떻게 바라보고 있을까요?



▶ 성치훈 / 더불어민주당 부대변인 : 일단 의원이 강력하게 부인을 하고 있기 때문에 사실 이 사안은 정치인의 정치 생명과 직결될 수 있는 사안이잖아요. 그렇기 때문에 일단 정치인이 본인이 이걸 해명하겠다라고 지금 밝히고 있는 상황에서 당이 섣부르게 판단을 내리기는 조심스럽다는 말씀을 드리고요. 그래서 대표가 일단 윤리감찰단 지시를 통해서 물론 의원이 또 다른 말을 할 수도 있는 것이기 때문에 그런 윤리감찰단, 외부인들로 구성되어 있습니다 내부인이 아닌. 그래서 외부의 시각에서 봤을 때 냉정하게 이거를 감찰을 해서 이것에 대해서 아마 지도부에 보고를 할 것으로 보여지고요. 아마 수사나 고소 고발이 이루어졌다고 하니까. 그런데 지금 장 의원은 자기에게 아직 경찰이나 이쪽에서 연락이 아예 안 왔다고 하고 있잖아요. 이런 수사 진행 과정은 진행이 될 거라고 보고 당에서 해야 할 일은 일단 윤리감찰단 결과를 보고 이것이 일단 당직을 정지시킬 정도의 사안인가 이걸 판단할 것으로 보여집니다. 일단 당에서 정청래 대표의 사실 측근으로 알려져 있었잖아요. 측근임에도 불구하고 바로 윤리감찰단 지시를 내렸기 때문에 이 결과가 나오고 난 다음에 당의 집행 과정을 지켜봐도 된다는 말씀 드리겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 아까 최수진 국민의힘 원내수석대변인이 지금까지 나온 자료만 봤을 때도 성추행은 아주 심각하다고 생각합니다. 이렇게 얘기를 했던데 성추행 사건이라는 건데 피해자 보호 때문에 구체적으로 어떤 행위를 했는지를 우리가 사실 보도할 수도 없고 말할 수도 없는 상황이잖아요. 당에서는 어떻게 판단하고 있습니까, 국민의힘에서는?



▶ 함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장 : 지금까지 나온 그런 자료 영상이나.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그게 뭔가요, 그러니까?



▶ 함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장 : 영상도 사실은 있는 것으로 알고 있습니다. 그런 부분을 봤을 때 이게 장경태 의원이 본인의 잠깐 늦게 가고 바로 온 것밖에 없다고 하는데 그 부분은 사실이 아닌 것으로 저는 생각이 되고요. 그래서 아까 전에 의원이 얘기 저희 국민의힘 의원이 얘기한 것은 지금까지 나온 것으로만 봐도 이게 상당히 심각하다. 이렇게 얘기를 한 것이고요. 또 민주당에서 어떻게 보면 정청래 대표의 측근이라고 할 수 있는 장경태 의원에 대해서 정말 이례적으로 정말로 바로 윤리감찰단 진상조사를 하라고까지 얘기를 한 것은 민주당 내에서도 이 부분을 너무나 심각한 사안이라고 이미 알고 있기 때문이라고 생각합니다. 그래서 피해자나 그리고 그 당시에 남자친구가 이게 뭐 하는 거냐. 이렇게까지 얘기를 했다고 얘기를 하는데 저희가 개별적인 사안에 대해서는 이 자리에서 말씀드리기가 어렵지만 이 부분이 민주당에서 이렇게 심각하게 받아들이는 것은 민주당에서도 이미 알고 있다, 이유가 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 사건의 발생 시점이 지금 근래가 아니고 지난해 10월인가 그렇잖아요. 이미 1년이 넘은 시점인데 왜 지금에서야 문제가 되는 거죠?



▶ 함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장 : 그러니까 이제 장경태 의원이다 보니까 사실 얼마나 힘이 센 의원입니까? 그리고 그 피해자 같은 경우에는 다른, 아예 다른 정당의 비서관으로 제가 알고 있는데요. 상당히 무서웠을 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 본인이 이렇게 밝혔을 때 그런 보복이라든지 이런 부분이 되게 두렵고 또 피해자 입장에서는 그 당시에 항상 얘기하는 것들이 있잖아요. 왜 그러면 그 당시에 그 술을 마시는 자리에 같이 있었느냐. 이런 것들에 대한 것도 있었던 것 같고요. 결혼할 남자 친구가 있었는데 이런 부분에 여러 가지 개인적인 사정들도 있었는데 이번에 용기를 내서 고소한 것에 대해서 또 민주당에서 이렇게 늦게 고소하는 게 이유가 있지 않겠느냐. 이렇게는 제발 가해자의 시각에서 바라봐주지 않으셨으면 저는 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 피해자 시각에서 바라봐야 하는 게 바로 이런 사건인데요. 장경태 의원은 지금 정청래 대표의 최측근이지 않습니까? 당에서도 좀 입장이 곤란하겠군요.



▶ 성치훈 / 더불어민주당 부대변인 : 일단 당직을 맡고 있고요, 서울시당 위원장입니다. 그렇기 때문에 내년 지방선거에서도 서울시의 선거를 이끌어야 하는 위치에 있기 때문에 아마 제가 아까 말씀드린 것처럼 지금 상황에서 뭔가 정청래 대표나 지도부가 이 당직과 관련된 문제제기를 하기 어려울 거라고 보고요. 윤리감찰단의 결과가 나온 이후에 이것에 대해서 대처하면 된다고 생각을 하고 저는 저희 당에서도 지금 아까 앵커께서 지적하신 시기의 문제 갖고 우리가 왈가왈부 해서는 안 된다고 생각합니다. 윤리감찰단의 결과가 나올 때까지는 일단 조용히 이것에 대해서 엄중히 그 지켜보는 것이 필요하지 왜 시기를 이때로 했느냐. 이런 것들에 대해서는 불필요한 이야기들이 당에서 나오지 않도록 저희는 자제할 필요가 저는 있다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장경태 의원 SNS를 통해서도 성추행 사건에 대한 자신의 혐의를 극구 부인을 했습니다. 허위, 무고에 대해서 강력히 대응합니다. 이렇게 올렸습니다. 전혀 사실이 아닌 허위, 무고와 관련해서 음해에 대해서 법적 조치를 포함해서 강력히 대응하겠습니다, 이렇게 밝혔는데 이 정도 얘기하는 것은, 정치인이 이 정도 얘기한다는 것은 상당히 억울하다. 자신이 있다, 나는. 떳떳하다, 이런 뜻 아니겠어요?



▶ 함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장 : 그러니까 일단 정치인으로서, 그러니까 지금 장경태 의원 입장에서는 이제 잃을 것들이 상당히 많을 것이다. 이렇게 판단을 하고 있기 때문에 저렇게 이제 음해하는 거다, 잘못 알고 얘기하면 진짜 고소하겠다고까지 쓰여 있지는 않지만 아마 그런 경고를 한 것 같은데요. 그렇다고 해서 본인이 무고하기 때문에 저는 저런 글을 올렸다고 생각하지 않고요. 이건 전형적인, 제가 가해자라고 지칭하는 건 아니지만 그런 분들의 반응일 수도 있겠다. 저는 이런 생각이 들었습니다, 오히려.



▷ 편상욱 / 앵커 : 성치훈 부대변인 일단 지난번에 조국혁신당에서도 성 비위 사건에 대해서 처리를 잘못해서 당이 큰 위기에 타격을 받지 않았었습니까?



▶ 성치훈 / 더불어민주당 부대변인 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당에서도 정청래 대표가 즉각 감찰을 지시한 것도 이런 배경이라고 봐야겠죠?



▶ 성치훈 / 더불어민주당 부대변인 : 맞습니다. 조국혁신당도 일단 그런 문제가 발생한 것도 좀 심각했지만 그 이후에 대응하는 과정에서 사실 수많은 2차 가해가 발생했었거든요. 그것이 사실 이 피해자로 하여금 더 고통받게 하지 않았냐라는 비판이 있었기 때문에 이 부분과 관련해서 제가 아까 말씀드린 것처럼 정청래 대표가 윤리감찰단에 지시한 것을 넘어서서 아마 당원 전체에게 이것과 관련돼서 지금 윤리감찰단 지시가 나오면 지도부가 어련히 알아서 잘 대처할 테니 이거에 대한 섣부른 판단이나 이런 평가, 이런 것들을 하지 않는 것이 필요하다는 자제령을 내리는 것이 필요하지 않을까. 그래야 이 조국혁신당이 사실 그 이후로 상당히 힘든 시기를 겪고 있잖아요. 저희 당도 이 사건이 뭔가 어떻게 될지, 결과가 어떻게 될지는 지켜봐야 합니다만 그 과정 속에서 사실 이걸 어떻게 대처하느냐가 가장 중요하기 때문에 초기 태도를 대표께서 지도부가 좀 잘 잡아주는 것이 필요하다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘에서도 자체 조사 같은 걸 들어가나요?



▶ 함인경 / 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장 : 글쎄요, 저희는 일단은 자체 조사보다 나와 있는 증거들이 사실 너무나 명백하다라는 그런 생각이 들어서 일단 경찰에서 수사를 할 것이고요. 또 이제 윤리감찰단 조사를 하신다 하니 민주당에서 어떤 결과를 내놓는지는 일단 지켜보는 것이 맞지 않나, 이거는 저희 개인적인 생각입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 사건의 진상이 명명백백하게 밝혀지기를 바라겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 성치훈 더불어민주당 부대변인, 하민경 국민의힘 서울 양천갑 조직위원장과 함께 했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



