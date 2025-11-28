뉴스

[단독] '한국인 대학생 납치·살해' 주범 현지서 체포

신용일 기자
작성 2025.11.28 12:16 수정 2025.11.28 12:24 조회수
<앵커>

캄보디아 범죄단지에서 지난 8월 숨진 채 발견된 한국인 대학생을 납치 고문하고 살인한 사건의 주범으로 지목된 조선족이 현지에서 체포됐습니다. 현지 수사 당국은 구금된 이 조선족을 상대로 사실관계를 파악 중인 것으로 전해졌습니다.

신용일 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

지난 8월 캄보디아에서 발생한 '한국인 대학생 납치·살해 사건'의 주범 리광호가 캄보디아 현지에서 붙잡혔습니다.

현지 시각으로 어제(27일) 새벽 2시쯤 캄보디아 프놈펜의 한 식당에서 캄보디아 수사 당국이 리광호를 체포한 것으로 SBS 취재결과 확인됐습니다.

당시 리광호는 식당에서 다른 한국인들과 식사를 하고 있다가 검거된 것으로 알려졌습니다.

앞서 지난 7월 17일 한국 대학생 A 씨는 가족에게 "박람회에 다녀오겠다"고 한 후 출국했고, 8월 8일 캄보디아 남부 캄포주 보코산 범죄 단지 근처 트럭 짐칸에서 숨진 채 발견됐습니다.

A 씨를 살해한 혐의를 받는 중국인 3명은 지난달 10일 캄보디아에서 구속 기소됐으나, 주범으로 지목된 중국인 조선족 리광호 등은 수사망을 피해 도주했습니다.

캄보디아 수사 당국은 현지에 구금된 리광호를 상대로 범행 경위 등 기초적인 사실 관계를 파악 중인 것으로 전해졌습니다.

앞서 한국과 캄보디아 당국은 양측 합의에 따라 지난 10일 캄보디아 내 한국인 관련 범죄 사건을 전담하는 '코리안 전담반'을 출범시켰습니다.

(영상편집 : 윤태호)
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기
