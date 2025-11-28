'모범택시3' 이제훈 최애 부캐 '호구도기' 출격…'빌런' 윤시윤과 맞대결

SBS '모범택시3' 이제훈이 이번 시즌 본인의 '최애 부캐'라고 말한 '호구도기'를 선보인다.



SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 첫 방송부터 올해 방영된 미니시리즈 최고 시청률을 돌파(닐슨코리아 기준) 하는가 하면, 국내외 OTT 시청 순위 1위를 석권, 각종 화제성 수치들을 올킬하며 메가히트 IP의 저력을 과시했다.



이 가운데 '모범택시3' 측이 28일 3회 방송을 앞두고, 택시히어로 김도기(이제훈 분)의 부캐 '호구 도기'를 공개해 새로운 에피소드를 향한 궁금증을 치솟게 한다.



공개된 스틸 속 김도기는 부티와 촌티를 동시에 풍기는 묘한 스타일링으로 시선을 강탈한다. 특히 거꾸로 뒤집어쓴 헌팅캡이 꾸러기 도련님 같은 매력을 폭발시킨다. 무엇보다 흥미를 끄는 것은 도기의 새로운 부캐에서 느껴지는 짙은 '호구'의 향기. 순진무구하고 어리바리한 표정으로 두툼한 돈다발을 자랑(?)하는 도기의 모습이 제어할 수 없는 웃음을 자아낸다.



이는 첫 방송 전부터 이제훈이 '시즌3 최애 부캐'로 꼽은 바 있는 '호구도기'로, 이제훈이 자신감을 드러낸 만큼 극중 어떤 활약으로 시청자들을 매료시킬지 귀추가 주목된다.



한편, '모범택시3' 3-4회에서는 도기와 무지개 멤버들이 중고차를 이용해 각종 악질적 범죄를 일삼는 '중고차 빌런'들을 정조준 한다. 이에 중고차 빌런들을 참교육할 도기의 복수 설계는 무엇일지 궁금증이 싹튼다. 또한 중고차 범죄 카르텔의 정점에 서있는 빌런 '차병진' 역으로 배우 윤시윤이 특별출연해 화제를 모으고 있다. 이에 '호구도기' 이제훈과 '중고차 빌런' 윤시윤의 도파민 폭주하는 맞대결에도 기대감이 상승한다.



'모범택시3'는 오늘(28일) 밤 9시 50분 3회가 방송된다.



강선애 기자



