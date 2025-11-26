경찰이 찾던 음주운전 차량, 스스로 경찰서 들어와 적발

▲ 경찰서로 들어오는 음주차량

경찰이 찾아 헤매던 음주운전 차량이 스스로 경찰서 주차장에 들어오며 운전자가 검거되는 황당한 일이 벌어졌습니다.경찰에 따르면 지난 9월 14일 오전 11시 40분 경기 고양시 자유로 일대에서 "음주운전이 의심되는 차량이 있다"는 신고가 접수됐습니다.경찰은 신고자가 알려준 번호판과 차량 특징을 토대로 이동 방향을 추정해 면밀히 순찰했지만, 해당 차량을 발견하지 못했습니다.이후 단속 장비 정비를 위해 잠시 일산동부경찰서에 정차한 사이 음주운전 의심 차량과 동일한 번호판을 단 차량이 경찰서 주차장으로 진입했습니다.이를 사이드미러로 본 경찰관이 즉시 운전자인 30대 남성 A 씨에게 다가가 음주 감지 검사를 시행한 결과, 그의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.120%로 확인됐습니다.경찰은 A 씨를 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 이날 낮 12시 10분 현장에서 검거했습니다.A 씨는 별건으로 형사과에서 참고인 조사 때문에 이날 경찰서를 방문한 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 " A 씨가 '아침까지 서울 관악구에서 지인과 술을 마신 뒤 잠시 자고 나왔다'고 진술했다"며 "해당 사건은 지난달 20일 검찰에 송치했다"고 말했습니다.(사진=일산동부경찰서 제공, 연합뉴스)